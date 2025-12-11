基隆毒駕撞7車3人！ 家屬慟：「翁為救人」難逃死劫

基隆市 / 綜合報導

基隆市9日晚上發生一起毒駕連環撞的嚴重車禍，還導致其中一位73歲傷者，在今(11)日凌晨傷重不治。肇事男子吸毒上路沿路衝撞，總共6輛汽機車和1輛垃圾車受到波及，其中受傷嚴重的73歲老翁，顱內及腹部等多處出血、骨盆腔骨折，因顱內出血嚴重宣告不治。家屬悲痛表示老翁是為了救人，沒想到自己難逃死劫，也希望法律能幫討回公道。

黑色轎車高速行駛在道路上，直接撞上行進中的機車，騎士當場連人帶車跌倒在地，但肇事車輛沒停下來沿路衝撞，總共6輛汽機車和1輛垃圾車，場面怵目驚心。 垃圾車司機說：「很大碰撞聲就很用力，感覺他速度很快，直接撞下去就噴到那邊去，垃圾車的隨車人員跟他的摩托車一起，被撞飛到前面去。」

肇事車頭嚴重凹陷明顯變形，車殼零件四濺一地，被波及的白色轎車車尾更變成一團廢鐵，可以想見當時撞擊力道有多大，更讓一個家庭因此破碎，其中有位73歲老翁9日遭撞後11號傷重不治。

死者女兒說：「到醫院的時候，(老翁)下半身就已經是骨折歪一邊，不是輕傷，醫護人員就趕快送進去檢查之後，出來就馬上說需要輸血，要緊急手術了，兩次手術出來之後，狀況還是不樂觀，必須先送加護病房觀察，所有能做的醫療我們都做了，最後醫生還是宣布心跳停止。」

這起嚴重車禍9日晚間發生在基隆市南榮路，一位32歲的陳姓男子吸食毒品後上路，追撞汽機車還撞傷民眾，其中倒垃圾的73歲老翁傷勢嚴重，在今日凌晨經急救後仍因顱內出血宣告不治，而他當時還先救人，死者女兒說：「(老翁)倒垃圾剛好車子衝過來，可能他第一個反應是他旁邊有人，所以他先把那個人推開了，他自己閃避不及就被撞到車底下。」

死者家屬說：「社會上，這個法治上，現在這個政府機關，沒有任何的政策應對措施，我們身為老百姓我們能做什麼。」陳姓男子毒駕上路奪走一條人命，家屬希望法律與制度能幫討回公道。

根據法規毒駕上路，初犯可處3年以下徒刑，併科30萬元以下罰金，若讓人重傷可處3年以上10年以下有期徒刑，但如果嚴重導致他人死傷，可處5年以上最重無期徒刑，家人救了人自己卻難逃死劫，讓家屬悲痛難以接受，而肇事駕駛事後被警方帶回將依法偵辦付出應有代價。

