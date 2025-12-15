基隆毒駕暴衝車禍！波及多輛汽機車 女子走路遭撞致死

即時中心／潘柏廷報導

基隆市仁一路今（15）日發生一場嚴重車禍，55歲楊男駕駛白色轎車疑似毒駕暴衝，在仁一路與愛九路口先擦撞護欄，再撞擊前方正在走路的55歲林女，並沿路追撞多輛汽機車以及水果攤，直到撞到前方的黑色轎車才停下來。本起事故造成2人受傷，而該女送醫後送往醫院救治仍宣告不治。

楊姓男子今日開著白色轎車上路，結果在仁一路與愛九路口突然暴衝，先擦撞護欄，再撞上路人林姓女子後，再沿路狂撞多輛機車、水果攤，直到撞到前方的黑色轎車才停止。

本起事故造成55歲楊姓肇事駕駛、66歲林姓黑色轎車駕駛、55歲林姓女子受傷，而林女傷勢過於嚴重，立即送往基隆醫院救治但仍宣告不治。

另，本案肇事駕駛為55歲楊姓男子，雖經酒測後為零，但警方在車內搜索發現疑似第二級毒品依托咪酯菸彈2顆等物，後經檢測煙彈及唾液快篩均呈毒品陽性反應。

