基隆毒駕死亡車禍! 駕駛暴衝撞10多車 撞死女行人

基隆報導

基隆又發生毒駕死亡車禍。週一中午一名楊姓男子開車，連續衝撞路邊10多輛汽機車，還造成一名路過女子閃避不及，當場被撞死。肇事駕駛上毒品檢測呈陽性，警方發現，他不僅有多項前科，之前也曾因毒品案坐過牢。這是基隆近一週來第二起毒駕致死案，市民都覺得太可怕了。

白色小客車高速行駛，迎面而來，深色衣服婦人根本來不及閃躲，車輛逼近時趕緊側身，但仍晚了一步，婦人當場慘遭撞擊。白色車又撞上停在路邊的小客車車尾，當場零件四散，畫面觸目驚心。目擊者：「從這邊連環撞過去。」反方向監視器再看一次，機車騎士才剛在水果行門口停好車，真的差一秒就被波及，事件發生在周一中午11點多，基隆市信義區仁一路，現場一片混亂。停在路邊，待在車內等太太買菜的林姓駕駛，被撞後，腦筋一片空白。

基隆男子毒駕衝撞10多車 撞死無辜女行人

基隆再度出現毒駕死亡車禍。（圖／民視新聞）





傷者林先生：「整個都不曉得，到底發生什麼事，就有人來要牽我下車。」目擊者：「（犯嫌）都坐在車上，是警察來才把他拖下來，我就看他沿路一直撞，撞到披薩店外面，金紙店旁邊這台銀色轎車後方，有一個行人被壓在車子下面。」警方調查犯嫌一路撞了10多輛汽機車，共造成一死兩傷。果然肇事駕駛，又是毒駕。死者鄰居：「很客氣的人，他們最近準備要回去南部了，先生的老家是在南部，台南，在那邊也買了房子。」基隆市第二分局副分局長李惠煌：「肇事車上查獲，疑似二級毒品托咪酯菸彈，依毒品危害防制條例及公共危險，移請基隆地檢署偵辦。」





55歲楊姓男子，檢測後毒品呈陽性反應。他有毒品、妨礙自由、重利等前科，也曾因毒品入監服刑，只是上周基隆才發生毒駕撞死老翁事件，市長謝國樑痛批毒駕零容忍，沒想到，不到一個禮拜又發生毒駕撞死人。基隆市民：「我們走路都覺得，非常沒有安全感啊，懲罰這些毒駕的人，要加重刑罰啦。」基隆市議員（民）鄭文婷：「基隆的（員警）人力不足，被謝國樑市長把這些人力，用在治安以外的工作上，延宕了許多重要的治安防治工作。」議員痛批警力不足，才是毒駕氾濫關鍵問題，請市府硬起來認真抓毒駕，好好保護市民的生命。

