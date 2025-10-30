基隆毒駕男拒檢撞巡邏車 撞斷鐵桿衝廣場遭壓制

社會中心／李世宸、曾宸洛、陳崇翰 基隆報導

基隆凌晨發生一起毒駕撞警車的案件。因警方發現男子開的車，車牌已被註銷，且涉及多起竊案，面對警方攔停，駕駛拒檢加速逃逸，一路漂移，還衝撞巡邏車，最後撞斷好幾處鐵桿才停下車。在大批員警圍捕下，將他壓制，並在車內查獲依託咪酯電子菸。

員警將男子拉下車，壓制在地，男子還不服氣頻頻回嘴，過程全被路過民眾拍下。男子開的白色休旅車也被撞得面目全非，一旁金屬欄杆都被撞得東倒西歪，事件發生在29號晚間11點多，34歲葉姓男子車牌註銷引起警方懷疑，沒想到他拒絕盤查駕車逃逸，監視畫面還原，男子駕車一路飄移近2公里，警車一路尾隨，還與休旅車擦撞。警車也掛彩，車頭幾乎全毀，幸好車上3名員警都沒受傷，最後在支援警力攔截圍捕下，男子束手就擒。

基隆毒駕犯衝撞警車，大批員警到場處理。（圖／民視新聞）





忠二所所長徐紹文：「執行夜間巡邏勤務時，發現一部白色休旅車，懸掛註銷車牌，且該車涉及多起竊盜案，警方於上前攔停時，該車駕駛仍拒絕停車並加速逃逸，警方隨即尾隨，於適當地點將該車攔下，並於車內起獲毒品及變造車牌。」





基隆毒駕犯衝撞警車，大批員警到場處理。（圖／民視新聞）





整起事件造成7、8處鐵桿護欄斷裂，警車也被逼到基隆文化中心前廣場上，當下不少民眾直擊，紛紛走避，但幸好民眾和員警都沒有受傷，葉姓男子車上起出喪屍菸彈，以及變造車牌，最後被依妨害公務和公共危險及毒品罪嫌送辦，但後續還得面對道路設施復原和十幾張交通違規罰單。

