基隆毒駕男撞死倒垃圾老翁 謝國樑：零容忍強化查緝

基隆市長謝國樑今天上午10時召開記者會，對陳翁家屬致上最深的哀悼之意，並要求基隆市警局強化毒駕查緝，夜間攔查，與跨單位合作。(記者林嘉東攝)

〔記者林嘉東／基隆報導〕陳姓男子9日晚間吸毒後駕車，撞死倒垃圾的73歲陳姓老翁，陳翁女兒悲痛不已，希望能嚴懲毒駕者。基隆市長謝國樑今(12日)上午表示，他已要求基隆市警局強化毒駕查緝，加強夜間攔查，與跨單位合作；市府對毒駕零容忍跟酒駕一樣，公共安全沒有任何模糊空間。

此外，針對陳翁家屬質疑為何警方要對外發布陳翁傷勢只是輕微挫傷，無大礙，為何要這樣講？謝國樑解釋，首先，他要對陳翁倒垃圾突遭撞死致上最深的哀悼之意，警方一開始以為陳翁傷勢沒那麼嚴重，後來才知道病況非常危急。警方獲知後有積極向被害人家屬解釋；此外，他到醫院探視陳翁家屬時，陳翁家屬很希望肇事人家屬能到被害人家中致意，他已要求警方盡力協助。

32歲台北市陳姓男子9日晚上6點36分毒駕行經南榮路郵局時，撞上正在倒垃圾的陳姓老翁等3人；72歲陳姓老翁為救人被推進車底，傷勢嚴重，陳姓男子、林姓男子則分別骨折；基隆市警一分局10日將陳涉毒駕肇事致人於死罪移送基隆地檢署，檢方當晚複訊後9時許，向法院聲請羈押陳男；法院深夜11時裁准。未料，陳翁在11日凌晨0時20分仍傷重不治。

陳翁倒垃圾無端遭毒駕陳男撞死後，陳翁女兒悲痛表示，到現在也沒看到監視器畫面，不知道到底發生什麼事，爸爸就走了，她也是聽說爸爸為了救旁邊的警衛，推了他一把，自己被撞到卡在車裡，他爸爸是一個非常熱心的人，平常也會幫鄰居丟垃圾，發生意外後很多鄰居都打電話來關心爸爸傷勢。她強調，最近太多毒駕，已經毀了很多家庭，希望政府重視毒駕跟酒駕問題，嚴懲肇事者。

