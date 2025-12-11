基隆毒駕衝撞3人7車！73歲傷者搶救2天仍不治

基隆男子毒駕暴衝釀禍，73歲老翁今日凌晨宣告不治。 圖：翻攝畫面

[Newtalk新聞] 基隆仁愛區9日晚間發生嚴重車禍，32歲陳姓駕駛毒駕失控，連續衝撞7輛汽機車及垃圾清運車，造成3人送醫治療，其中一名73歲老翁送醫時意識清楚，隨後發現顱內及腹部等多處出血、骨盆腔骨折，經搶救2日宣告不治，老翁家屬痛批「酒駕與毒駕加起來要害死多少家庭」。

本月9日晚間陳姓男子駕駛黑色賓士沿基隆南榮路前進，突然向右偏移撞翻直行的機車騎士，隨後車輛失控衝撞停放路邊的車輛，包括3台機車、2台自小客車、1台環保局垃圾車、1台自小貨車，畫面慘不忍睹，更造成機車騎士在內共3位無辜民眾受傷。陳男毒駕唾液快篩呈陽性反應，且車內查出第二級毒品依托咪酯菸彈1顆、電子菸主機1支。

其中一名傷者73歲老翁送醫時意識清醒，但醫院發現老翁顱內出血、腹部、十二指腸、骨盆腔都破裂、骨折，今日凌晨因顱內出血嚴重宣告不治。家屬指出，當時老翁在倒垃圾時見車輛暴衝，第一時間先推開身旁人，自己來不及閃避遭撞。

依現行規定，毒駕快篩呈陽性者可處3萬至12萬元罰鍰，而毒駕上路初犯可處3年以下徒刑，併科30萬元以下罰金，若讓人重傷可處3年以上10年以下有期徒刑，但如果嚴重導致他人死傷，可處5年以上最重無期徒刑。

