即時中心／林韋慈報導

基隆市9日發生一起令人心痛的車禍。32歲陳姓男子疑似吸毒後開車，撞上正在倒垃圾的73歲陳姓老翁，造成陳翁傷重不治。陳翁女兒悲痛萬分，希望能嚴懲毒駕者。基隆市長謝國樑今（12）日上午表示，他已要求市警局強化毒駕查緝、加強夜間攔查，強調市府對毒駕零容忍，與酒駕相同，公共安全絕無模糊空間。







事發於9日晚間6點，陳男開車行經南榮路郵局時，撞上正在倒垃圾的陳姓老翁等三人。73歲陳男救旁邊警衛，推了對方一把，自己則直接被車撞上，傷勢極為嚴重；其他兩名男子也分別骨折。基隆市警一分局10日依「毒駕肇事致人於死罪」將陳男移送地檢署，檢方晚間複訊後向法院聲押，法院於深夜裁准。但陳翁於11日凌晨0時20分仍傷重不治。

廣告 廣告

謝國樑首先向家屬致上最深的哀悼之意，針對家屬質疑警方為何最初對外稱陳翁傷勢「僅輕微挫傷、無大礙」，表示警方起初誤判傷勢，後來才得知情況危急。警方已向家屬積極說明。他也提到，至醫院探視時，家屬希望肇事者家屬能到府致意，因此他已請警方全力協助。



陳翁女兒回憶，爸爸送醫時下半身已明顯變形、痛到喊著「救我」。醫療團隊盡全力搶救，緊急開刀數次，但仍無法挽回生命。她說，爸爸平時熱心助人，常幫鄰居丟垃圾，意外發生後，許多鄰居都打來關心。她哽咽表示，近來毒駕案件頻傳，已毀掉太多家庭，希望政府正視毒駕與酒駕問題，嚴懲肇事者，避免悲劇再度上演。

《民視新聞網》提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒！

未成年請勿飲酒，飲酒過量，有礙健康！

原文出處：快新聞／基隆毒駕讓家庭破碎！女兒痛哭父全身碎裂 謝國樑：零容忍

更多民視新聞報導

餐廳倒閉積欠500萬 無良債主誘種大麻「還債+賺錢」

LIVE／高欣欣、李國超愛情長跑逾20年！今補辦婚宴 眾星雲集

柯文哲抗告遭高院駁回！吳靜怡質疑「1操作」嗆：政治成貪污遮羞布

