基隆毒駕車禍添冤魂 73歲老翁宣告不治

基隆市發生毒駕重大車禍，造成1死2傷，現場一片凌亂，警方查扣肇事車輛。（記者趙智偉翻攝）

▲基隆市發生毒駕重大車禍，造成1死2傷，現場一片凌亂，警方查扣肇事車輛。（記者趙智偉翻攝）

基隆市於12月9日晚間發生毒駕重大車禍，造成1死2傷、7車受損。其中，出門倒垃圾的73歲陳姓老翁，經醫護全力搶救，於11日宣告不治，警方報請檢察官相驗後，後續將依公共危險致死罪嫌另再移送偵辦。另外，涉嫌毒駕的陳姓肇事者，10日晚間已被法官裁定羈押。

重傷的陳姓老翁經醫護人員搶救一天多的時間，延至11日凌晨宣告不治，家屬便向警方報案；老翁的女兒也悲痛的在臉書社群上貼文疾呼，請政府一定要重視毒駕、酒駕的問題，並指「他善良的爸爸為了救旁邊的那個人，自己被大力撞擊在車底下，於11日凌晨心跳停止離開了，毒駕、酒駕害死了多少個家庭，要修法嚴懲」。

廣告 廣告

32歲的陳姓男子，12月9日晚間近7時左右，駕駛黑色賓士轎車行經南榮路段，突然急駛撞上路旁車輛及路人，造成出門倒垃圾的73歲陳姓老翁，以及51歲馬姓男子、33歲陳姓男子受傷。其中，陳姓老翁被卡在車底下，傷勢較為嚴重，經消防人員迅速送醫急救，延至11日凌晨宣告不治。

基警一分局南榮路派出所於事故發生後，在肇事車輛的駕駛座查獲第二級毒品依托咪酯菸彈1顆、電子菸主機1支，當場查扣並進行初步鑑驗，呈毒品陽性反應，隨即再對陳施以毒駕唾液快篩，結果也呈現陽性反應，初判毒駕，將陳帶回初步偵詢後，送交偵查隊於10日依殺人未遂、毒品危害防治條例、公共危險罪嫌移送基隆地檢署偵辦；檢察官庭訊後，向基隆地方法院聲請羈押，10日晚間近11時法院聲押庭結束，法官裁定羈押。

據指出，刑法公共危險致死，是指飆車、酒駕、毒駕或破壞交通設施等行為，進而造成他人死亡的犯罪事實。