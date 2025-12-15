基隆毒駕車禍1死2傷！ 6旬婦閃避不及遭撞身亡

基隆市 / 綜合報導

基隆市仁一路在今（15）日上午發生死亡車禍！肇事的是年約55歲的楊姓男子，當下他的車輛失控偏移，衝撞無辜路人及多台路邊停車，警方到場在車內查獲毒品喪屍煙彈，經唾液快篩也呈現陽性，確認是毒駕肇事，釀成一死兩傷，死者林姓婦人當時走在路邊，疑似沒注意前方來車，當場被撞飛送醫宣告不治，她的丈夫因遲遲打不通電話，聽到車禍後趕往現場，卻接獲太太死訊，悲痛萬分。

白色轎車加速暴衝，失控偏移直直撞上路邊婦人，接著一路往前衝，撞倒好幾部車，瞬間冒出陣陣白煙，巨大撞擊聲，目擊民眾全被嚇壞，紛紛出來關心，目擊民眾說：「那個衝擊力真的滿強的，發現那個毒駕還在車上，準備好像打檔要開走，然後我們，就有人跟警察說他吸毒。」

事發現場一片狼藉，兩部車嚴重變形，機車被撞得東倒西歪，碎片散落一地，車禍發生在15日早上11點，基隆市仁一路上，警方到場蒐證，查獲喪屍煙彈，更對肇事的楊姓駕駛，實施唾液快篩為陽性，確認是毒駕肇事，釀成一死兩傷。目擊民眾說：「(有沒有嚇一跳)有啊，他就連環撞過去。」

回顧事發前，年約60歲的死者林姓婦人，才剛從蔬果行徒步離開，走沒幾步路後，因閃避不及被撞上，當場失去呼吸心跳，她的丈夫因打不通電話，焦急趕往現場找人，沒想到卻接獲死訊，基隆市第二分局副分局長李惠煌說：「(車禍)共造成三人受傷，其中一名女子在送醫後沒有生命跡象，全案依毒品危害防制條例，及公共危險移請基隆地檢署偵辦。」

死者丈夫到醫院相驗時，眉頭緊皺表情難掩悲痛，怎麼也沒想到，太太只是和往常般出門，兩人卻從此天人永隔。

