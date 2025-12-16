基隆毒駕釀1死第5次查獲毒品 警將建請聲押

（中央社記者王朝鈺基隆16日電）楊姓男子昨天上午疑吸毒後開車，經基隆市仁一路連撞汽機車造成1死2傷。市警察局長林信雄今天說，楊男今年第5次被警方在車內查獲毒品，第3次毒駕，將建請檢察官預防性聲押。

林信雄上午在記者會表示，楊男在昨天之前已被警方4度在車內發現持有毒品而被移送法辦，其中2件涉及毒駕，針對毒品人口持續犯案，對人民造成威脅，警局將研議毒駕累犯，尤其涉及肇事，建請地檢署予以預防性聲押，希望透過法院裁定羈押，讓犯嫌暫時隔離社會，不對社會造成危害，保護人民安全。

林信雄說，毒駕行為符合刑法第19條「原因自由行為」未必故意概念，希望司法界、學界、實務界，都能針對明知施用毒品後會產生精神障礙，卻仍開車發生車禍造成重大傷亡，以不確定的犯罪故意，依殺人罪科以刑責，讓法律產生威嚇效果。

林信雄表示，下午將召開基隆地區檢警聯繫會議，警局會將上述2項議題提出討論，期盼未來能有想法與作法，讓用路人能更安全，毒駕者受到更嚴格的刑法懲罰。

記者詢問，楊男先前已於10日下午開車行經新豐街時，擦撞路邊店家無障礙坡道欄杆，外界質疑警方無作為，導致昨天發生死亡憾事。

林信雄表示，楊男有多次毒駕行為，已被警方列為關注對象，警方當時到場時並未發現毒品，且楊男意識非常清醒也對答如流，並未出現毒駕樣態，警方雖然對楊男過去行為感到懷疑，但仍須依法定程序執行，沒辦法對楊男施以毒品快篩測試。

32歲陳姓男子9日疑吸毒後開車，行經基隆市南榮路高速衝撞多輛汽機車，導致73歲陳姓男子傷重不治，未料相隔6天後，昨天又發生55歲楊男疑毒駕，造成55歲林姓女子死亡，引起外界議論。（編輯：方沛清）1141216