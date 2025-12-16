基隆毒駕釀1死第5次查獲毒品 警將建請聲押
（中央社記者王朝鈺基隆16日電）楊姓男子昨天上午疑吸毒後開車，經基隆市仁一路連撞汽機車造成1死2傷。市警察局長林信雄今天說，楊男今年第5次被警方在車內查獲毒品，第3次毒駕，將建請檢察官預防性聲押。
林信雄上午在記者會表示，楊男在昨天之前已被警方4度在車內發現持有毒品而被移送法辦，其中2件涉及毒駕，針對毒品人口持續犯案，對人民造成威脅，警局將研議毒駕累犯，尤其涉及肇事，建請地檢署予以預防性聲押，希望透過法院裁定羈押，讓犯嫌暫時隔離社會，不對社會造成危害，保護人民安全。
林信雄說，毒駕行為符合刑法第19條「原因自由行為」未必故意概念，希望司法界、學界、實務界，都能針對明知施用毒品後會產生精神障礙，卻仍開車發生車禍造成重大傷亡，以不確定的犯罪故意，依殺人罪科以刑責，讓法律產生威嚇效果。
林信雄表示，下午將召開基隆地區檢警聯繫會議，警局會將上述2項議題提出討論，期盼未來能有想法與作法，讓用路人能更安全，毒駕者受到更嚴格的刑法懲罰。
記者詢問，楊男先前已於10日下午開車行經新豐街時，擦撞路邊店家無障礙坡道欄杆，外界質疑警方無作為，導致昨天發生死亡憾事。
林信雄表示，楊男有多次毒駕行為，已被警方列為關注對象，警方當時到場時並未發現毒品，且楊男意識非常清醒也對答如流，並未出現毒駕樣態，警方雖然對楊男過去行為感到懷疑，但仍須依法定程序執行，沒辦法對楊男施以毒品快篩測試。
32歲陳姓男子9日疑吸毒後開車，行經基隆市南榮路高速衝撞多輛汽機車，導致73歲陳姓男子傷重不治，未料相隔6天後，昨天又發生55歲楊男疑毒駕，造成55歲林姓女子死亡，引起外界議論。（編輯：方沛清）1141216
其他人也在看
大逆轉！高虹安涉貪二審改判無罪 高檢署說話了
新竹市長高虹安被控任職立委期間涉嫌詐領助理費，一審被判刑7年4月，高因此遭停職。案經上訴，台灣高等法院今天（16）日二審宣判，高虹安涉貪污治罪條例部分改判無罪，使公務員登載不實罪部分，高虹安被判刑6月，得易科罰金。台灣高檢署表示，將在收到判決後研議是否提起上訴。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 81
高雄偵查佐帶妻小用餐後 遭4人拖走圍毆｜#鏡新聞
在高雄鳳山，一家餐廳傳出有員工圍毆員警，事發在12/11晚間九點多，原本一名少年隊偵查佐帶家人去餐廳吃飯，但最後離開餐廳時，卻被四人帶去角落圍毆，打得鼻青臉腫，但記者求證餐廳老闆卻表示與餐廳無關，而是這名員警與二樓桌遊店有糾紛，現在警方也已經將打警察的四位員工，移送偵辦！鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 26
台南挖坑達人？20萬放三角錐等你拿 他驚喊別動有陷阱
台南有民眾排領愛心便當時，發現三角錐上有一大疊現金足足有20萬，結果就有婦人好奇伸手碰，沒多久就有警察找上門，原來是陷阱，這放錢的男子被居民起底，就是今年三月在永康人行道曬600萬人。TVBS新聞網 ・ 1 天前 ・ 86
高虹安貪污無罪何時復職？他提2點狠酸內政部：停職1年5個月的薪水應即刻補發
停職中的新竹市長高虹安因涉詐領國會助理費案，一審被重判7年4月、褫奪公權4年，案經上訴，台灣高等法院審理後，今（15）日宣判，撤銷貪污罪，高虹安被依使公務員登載不實罪判刑6個月，得易科罰金，案件發展大逆轉。對此，粉專「黑色之聲」發文表示，內政部要不要即刻宣布高虹安復職，而這1年5個月的薪水是不是該即刻補發。檢方在2023年8月間，以高虹安涉嫌從2020年2......風傳媒 ・ 48 分鐘前 ・ 5
10月大女嬰死後血髮驗出多種毒品 因長期陪母酒店上班吸毒煙
台南1名陳姓酒店女公關於2024年5月生下女嬰後，到今年3月女嬰死亡，她常帶女兒到酒店一起上班，陳女在包廂陪酒、酒客吸毒時，女嬰也聞二手毒煙，直到女嬰嗆奶、吸入性肺炎死亡。檢方解剖女嬰血液、毛髮驗出多種毒品成分，陳女坦承犯行，台南地檢署依刑法妨害幼童發育罪嫌起訴陳女。自由時報 ・ 22 小時前 ・ 11
快訊／高虹安貪污無罪恐再翻！高檢署表態：研議上訴
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導新竹市長高虹安涉詐領助理費案，二審出現重大逆轉。台灣高等法院今（16）日改判高虹安僅構成公務員登載不實罪，判刑6個月、...FTNN新聞網 ・ 1 小時前 ・ 170
悚！40歲壯男突然倒下 醫驚揭「1病」釀禍：無感卻奪命
心房和心室是心臟的主要結構，其中心室若顫動會造成猝死。醫師劉中平表示，一名40歲外型壯碩的男子，因每分鐘心跳超過150次而就醫，男子平常沒有不適感，但在醫師看診時卻突然倒地，所幸緊急救回一命。他表示，這就是「心室頻脈」，是嚴重心律不整的疾病，有些患者可能心跳劇烈也無感，但此病相當致命，「民眾若發現心跳超過150次、持續30分鐘，就應儘速就醫。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
54歲護理師趕上班出車禍 意外魂斷淡金公路｜#鏡新聞
新北市淡水今天(12/15)上午發生一起死亡車禍。一名機車騎士在淡金路外側車道準備右轉路邊，不料與後方同向的54歲吳姓女騎士發生碰撞。導致女騎士遭到撞飛，頭部嚴重受創，送醫後仍宣告不治，事後警方發現，死者的身分是新光醫院的護理師，可能是要去上班時，發生不幸意外。鏡新聞 ・ 19 小時前 ・ 5
退休要往後延了！2026年老年年金給付請領年齡提高1歲 65歲才能領
隨著高齡化社會來臨，何時退休、退休金怎麼領，成為每位勞工最關心的話題。其中，相當重要的勞保老年年金，預計從2026年開始將延後至65歲才能請領，提醒民眾應謹慎規劃未來財務狀況。 2026年勞保老健康2.0 ・ 1 天前 ・ 5
高虹安貪污重罪二審遭撤銷！民眾黨回應了
[NOWnews今日新聞]新竹市長高虹安涉嫌在立委任內詐領助理費，一審以《貪污治罪條例》的「利用職務機會詐取財物罪」判刑7年4個月，今（16）日二審改用《刑法》的「使公務員登載不實罪」判刑6個月，可易...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前 ・ 7
王祖藍好友在「香港大火死去」 從失聯到找到遺體「心痛至極」
香港著名藝人王祖藍近日在出席一場公開活動時，親口證實了一則令人悲痛的消息：他的好友不幸在早前發生於香港大埔宏福苑的五級大火中罹難。王祖藍在鏡頭前坦言，從朋友失聯到最終確認遺體被尋獲，整個過程對他而言是極度煎熬的，讓他感到「心痛至極」，並表示自己心情至今仍非常沉重。鏡報 ・ 4 天前 ・ 4
雪梨海灘槍擊案新進展！車內搜出IS旗幟 警方懷疑：槍手恐已宣示效忠
[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導澳洲雪梨邦代海灘（BondiBeach）昨（14）日發生大規模槍擊案，2名兇嫌持槍在猶太節日「光明節」慶祝活動掃射，釀成1名...FTNN新聞網 ・ 23 小時前 ・ 19
高虹安涉詐助理費二審今宣判！她曝若「這樣判」：民眾黨新竹政治死刑
停職中的新竹市長高虹安被控2020年擔任立委時涉浮報助理酬金、加班費詐領公款，台北地院依《貪汙治罪條例》判刑7年4月、褫奪公權4年，並沒收犯罪所得；全案上訴二審後，日前辯論終結，今（16）日上午10點高院將進行宣判。政治評論員吳靜怡說，如果二審宣判維持貪污認定，這就不只是高虹安個人的悲劇，也是民眾黨在新竹的「政治死刑」！三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 35
京華城案一審今開辯！檢方先攻 庭訊全程錄影、柯文哲等9被告到庭
[FTNN新聞網]政治中心／綜合報導台北地院今（15）日起審理前台北市長柯文哲等人涉入的京華城等案件，正式進入言詞辯論階段，預計為期8個工作天。今傳喚前台北...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
京華城今辯論戰！ 柯文哲第一棒上陣言詞辯論
台北市 / 綜合報導 京華城案進入辯論戰階段，今（15）日展開連續8個工作天的言詞辯論，辯論順序則依照類別分為行收賄組、圖利組及政治獻金組，民眾黨前主席柯文哲將作為第一棒上陣，律師主張陳述及量刑辯論，應該要列入公播範疇，但法官並未核准。而此案雖是法庭公開播送首例，法庭內會架設攝影機全程錄影，但是在宣判後5日內PO在台北地院網站。身穿藍色西裝外套，招牌高腰褲手提公事包，前民眾黨主席柯文哲，今（15）日一早現身北院，接下京華城言詞辯論戰的第一棒，支持者說：「小沈加油。」威京集團沈慶京，也準時抵達北院，一改昔日坐輪椅，拄著拐杖獨立走進北院。京華城案正式進入言詞辯論階段，依照類別分為三組，柯文哲、沈慶京等，被列為收賄、行賄的5名被告，將進行答辯，第二波則是涉犯圖利罪的彭振聲、邵琇珮等人，最後才會輪到政治獻金案，12月24日最後結辯，支持者說：「曉薇加油，加油。」緊緊抓住女兒的手，台北市議員應曉薇，也在女兒應佳妤的陪同下，來到北院，不過今日開庭照樣先討論公播細節，程序會先是檢方論告，才會輪到被告答辯律師辯護。不過律師陸正義即其他辯護方律師認為，被告陳述以及量刑辯論也應該屬於公播範疇，但法官並沒有核准強調以刑法為主，邵琇珮要求公播去識別化，沈慶京方則要求答辯時維持原座位，還說我們要說服的是法官，而不是跟檢察官吵架現場笑聲一片，法官則依法表示被告可以申請變音變相，支持者說：「加油加油。」而這次也是史上首次法庭公播，不過因為高院駁回柯文哲方抗告，所以相關影片檔將會在宣判後5日，上傳北院網站，京華城案進入最後階段，長達一年的攻防，真相終將水落石出。 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話
2男北市超跑巷「狂砸酒瓶」！碎玻璃布滿車道 網轟：自以為很帥
一名網友在社群平台Threads上分享，清晨的松壽路20巷人群較為稀少，突有2名男子疑似酒後行為脫序，撿起地面散落的玻璃酒瓶，朝馬路輪流丟擲，其中1人還嘻笑拿起手機錄影。現場不斷傳出玻璃破裂聲，還能聽見一旁外籍人士以英文驚訝詢問：「為何沒有人阻止？」影片曝光後，引發...CTWANT ・ 1 天前 ・ 5
高虹安二審宣判大逆轉 台灣民眾黨回應了
新竹市長高虹安涉嫌在立委任內詐領助理費案，台灣高等法院今（16）日作出二審判決，撤銷職務詐欺罪，改依使公務員登載不實偽造文書罪判處有期徒刑6月，可易科罰金且可上訴。對此，台灣民眾黨做出回應。中天新聞網 ・ 2 小時前 ・ 3
基隆大武崙產業道路爆槍擊命案！
地方中心／陳崇翰、馬聖傑、黃柏榕 基隆報導基隆安樂區，今天發生一起槍擊命案！死者家屬前往警局報案，表示死者失蹤多日。警方循線在兇嫌車輛旁埋伏逮到人。凶嫌和死者都是天道盟同心會成員，疑似發生嫌隙，兇嫌槍殺了對方。警方凌晨在兇嫌轎車內，發現一具男性遺體！詳細的兇殺原因警方還要調查！鑑識人員，針對眼前這輛白色保時捷轎車，仔細採證，不放過任何一個蛛絲馬跡，因為稍早在車內發現一具男性遺體，身上有槍傷！嫌犯自行前往警局報案，整起事件才曝光！目擊民眾：「警察一大堆啊，有一台警察的車一台保時捷，都是用那個警戒線圍起來。」基隆大武崙產業道路爆槍擊命案！ 嫌犯主動前往警局。（圖／民視新聞）事發就在基隆安樂區週一早上，警方不敢大意，立刻前往現場勘查，果然在一輛白色保時捷轎車內，發現一名男子，破窗後，男子已經沒了生命跡象送醫不治，而這輛轎車，事後也被拖吊到基隆拖吊場，要讓警方好好釐清事發經過。目擊民眾：「我們來看到警察就是已經圍起來了啊，那時候警察都蠻多，他們線都拉起來了。」基隆大武崙產業道路爆槍擊命案！ 嫌犯主動前往警局。（圖／民視新聞）事實上，死者家屬曾經報案失蹤，沒想到再次接到消息，卻是已經遭槍殺身亡！整起案件有沒有幕後指使者？槍枝打哪來？警方繼續抽絲剝繭。原文出處：基隆大武崙產業道路爆槍擊命案！ 更多民視新聞報導新北色老頭栽了！超商女店員同意抱抱卻「慘遭揉胸」 法院判決曝想拚無罪？京華城案8天言詞辯論今起登場 律師分析柯文哲攻防盤算台中街頭突掉落「紅色斷掌」！員警急下車「結局超反轉」他慘了民視影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話
遊民酒醉持美工刀追砍2生「少年嚇壞打給爸：我剛被追殺」檢方聲押獲准
屏東市仁愛國小13日舉辦校慶運動會，原本該是闔家歡樂的日子卻差點變調！有一名曾姓男子（45歲）因酒醉，竟持刀先在校園圍牆邊追砍2名高中生，兩人見狀一路逃進校內，其中一名男學生逃進保健室內，並在校方人員協助下獲得庇護；警員獲報後隨即趕到現場將曾男壓制、逮捕並移送法辦；檢方訊問後，向法院聲押獲准。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4
仁愛路女工人「電梯開口」21樓直墜1樓慘死…勞檢處勒令停工並重罰
台北市大安區仁愛路三段一處新建工程工地，於13日上午發生重大工安意外。一名吳姓女電梯操作員（66歲），疑似在21樓操作施工電梯時，不慎從電梯與樓板間的開口墜落至1樓地面，當場全身多處骨折，明顯死亡。台北市勞動檢查處於14日完成調查，認定該工地違反營造安全衛生規定，已勒令該工地立即停工，並將處以最高30萬元罰鍰。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 74