基隆民宅凌晨大火！火勢延燒波及隔壁公寓 90歲嬤逃出、難過倒地大哭

記者林盈君／基隆報導

28日凌晨，基隆市成功二路一處民宅發生火警，火勢還延燒坡及到鄰近一處公寓，民宅內的90多歲紀姓阿嬤逃出，看著屋子付之一炬，一度想要衝進火場，所幸被拉住，而現場共疏散30多人，未釀成人員受困傷亡。由於民宅內囤放許多推積物品，這也是今年第二次發生火警，詳細起火原因還有待調查 。

基隆市成功二路一處民宅發生火警。（圖／翻攝畫面）

據了解，90多歲紀姓阿嬤獨自住在民宅，今天凌晨民宅突然發生火警，紀姓阿嬤逃出之後，眼看住處付之一炬，難過的倒在屋前哀號，又一度想衝進火場，被附近鄰居拉住。而火勢也延燒到鄰近的公寓，經營腳踏車店的店面及2、3樓也陷入火海，所幸火勢很快撲滅。

基隆市成功二路一處民宅發生火警。（圖／翻攝畫面）

消防局指出，起火民宅內部為木造2樓建築，內部推放許多雜物，疑似為起火點，火勢延燒迅速，並波及到隔壁的腳踏車店，火勢約1小時之後撲滅，現場共疏散30多人，未造成人員傷亡。而這已是該民宅今年第二次發生火警，附近居民懷疑是堆積物釀禍，但詳細原因還要再調查。

基隆市成功二路一處民宅發生火警，90多歲阿嬤逃出，見到房屋付之一炬難過哀號。（圖／翻攝畫面）

