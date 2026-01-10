基隆民宅凌晨大火！父女嗆傷昏迷、送醫插管 屋內燒成焦黑現場曝光

記者林盈君／基隆報導

10日凌晨1時許，基隆市七堵區百五街一處5層樓民宅，3樓突然發生火警，有民眾發現該處冒出火光及濃煙，隨即通報警消。基隆市消防局獲報，隨即派遣第一大隊、百福、七堵、暖暖、仁愛分隊前往搶救。火勢控制住後，消防員進入屋內，發現屋主趙姓父女倒臥臥室門口（趙父52歲、趙女26歲）意識模糊，被緊急送往基隆長庚醫院，起火原因還要進一步釐清。

基隆市七堵區百五街、某民宅3樓發生火警。（圖／翻攝畫面）

據了解，今天凌晨，基隆市消防局獲報，位於七堵區百五街某民宅發生火警，疑似有人受困，隨即派遣人車趕往救援，抵達現場時，已冒出熊熊火光及濃煙，不斷發出爆裂聲響，立即佈水線灌救，並救出受困的趙姓父女，2人疑似被濃煙嗆傷，發現時意識模糊，被送往醫院搶救，目前仍在醫院插管治療中。

廣告 廣告

基隆市七堵區百五街、某民宅3樓發生火警。（圖／翻攝畫面）

消防表示，現場為5樓RC建物，其中3樓發生火警，2人受傷送醫，燃燒面積約20平方公尺，共派遣第一大隊、百福、七堵、暖暖、仁愛分隊，共13車、25人前往搶救。目前初步研判，火點是位在客廳的電器附近、靠近電視櫃，不排除是電器釀禍，但詳細起火原因，還有待火調人員的鑑識，今天上午，鑑識人員將再前往鑑定。

基隆市七堵區百五街、某民宅3樓發生火警。（圖／翻攝畫面）

更多三立新聞網報導

圖／冷氣團持續發威！嘉明湖步道下雪了 一片銀白、灑滿糖霜宛如仙境

新聞採訪車過彎失控！大力猛撞路邊貨車畫面曝 車頭全爛「下巴」碎裂

約網友吃飯遭下藥！她喝下「甜甜的水」昏迷2天...醒來驚見黏黏分泌物

直播喊「斬首賴清德」！館長陳之漢被起訴理由曝 檢方透露：遭多人檢舉

