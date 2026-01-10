基隆民宅凌晨惡火 父女逃到一半嗆傷倒地「插管急救」

即時中心／劉朝陽報導

基隆市福五街一處三樓民宅，今（10）日凌晨1時許發生火警，消防局獲報，立即派遣13輛消防車、25名人員前往灌救。消防人員抵達時，火舌不斷從陽台竄出，濃煙密布，研判屋內有人受困，立即破門進入搜索。



















救援人員在房間門口發現一對父女倒臥在地，分別是50多歲的趙姓男子以及其25歲的女兒，兩人因吸入過多濃煙意識不清，緊急送往基隆長庚醫院搶救，目前仍在插管治療中。

火勢約於凌晨1時28分撲滅，整個屋子已經被燒得焦黑一片，經初步勘查，燃燒痕跡最為明顯之處為靠近陽台的電視櫃附近。但火災發生原因，仍需等火調人員進一步鑑識釐清。

