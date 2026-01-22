基隆民宅大火勇消不幸殉職 謝國樑、童子瑋發文哀悼

基隆仁愛分隊小隊長詹能傑（右）不幸殉職，基隆市長謝國樑與基隆市議長童子瑋在社群上表示哀悼 圖：翻攝自臉書基隆市消防局-角落消火伴

[Newtalk新聞] ​​位於基隆市樂利三街「台北生活家」大型社區昨晚10點多發生火警，濃煙迅速竄滿整棟樓，基隆市消防局仁愛分隊小隊長詹能傑為拯救受困女子，三度進入火場，甚至將救命裝備空氣呼吸器面罩脫下給對方戴上，而自己卻疑似因吸入過量濃煙嗆昏失聯，今（22）日凌晨在火場內尋獲，送醫搶救不治。對此，基隆市長謝國樑與基隆市議會議長童子瑋皆在社群平台上對於詹能傑殉職表示哀悼之意。

謝國梁表示，昨日樂利樂利三街發生火警，仁愛分隊小隊長詹能傑爲救援受困民眾，脫下氧氣面罩，導致自己暴露在濃煙中嗆傷昏厥，救出後送醫不治，不幸殉職，而他接到這個消息後，感到非常不捨，也相當沉痛。

廣告 廣告

他說明，詹能傑小隊長是警專23期畢業，消防資歷16年，其歷經民國99年0425國道3號走山、復興空難、普悠瑪翻覆、太魯閣408號車次等搜救事故。

謝國樑表示，此次詹小隊長爲執行任務，捨身救人而英勇殉職，他們向詹小隊長表達最崇高的敬意與謝意，也望家屬堅強、保重身體。詹小隊長，已順利完成交託使命，感謝祢為市民生命安全的犧牲、奉獻。「任務結束，辛苦了，一路好走！」

基隆市議長​童子瑋表示，這是一場令人非常不捨的意外。向詹能傑小隊長致上最深的敬意，也向家屬表達沉痛哀悼。感謝所有第一線消防人員的付出。願逝者安息。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

基隆惡火2死4傷! 消防小隊長詹能傑3度衝火場、面罩給受困女子殉職

台美關稅談判底定！賴清德：盼透過經濟繁榮夥伴對話持續深化合作