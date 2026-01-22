基隆民宅大火2死4傷 消防小隊長詹能傑英勇殉職

基隆市21日晚間一場火警，造成捨身英勇救人的仁愛分隊小隊長詹能傑不幸殉職。（翻攝基隆市消防局-角落消火伴臉書）

▲基隆市21日晚間一場火警，造成捨身英勇救人的仁愛分隊小隊長詹能傑不幸殉職。（翻攝基隆市消防局-角落消火伴臉書）

基隆市樂利三街「台北生活家」社區一棟大樓2樓民宅，21日晚間10點多發生火警，消防人員徹夜搶救，直到22日才撲滅大火，造成2死4傷。其中，41歲的仁愛分隊小隊長詹能傑，三度進入火場搜救，把面罩拿給受困民眾使用，導致自己嗆傷昏迷，被發現後送醫搶救不治，不幸英勇殉職。

市長謝國樑第一時間獲悉詹能傑小隊長因執行任務，捨身救人而英勇殉職，透過臉書向詹小隊長表達最崇高的敬意與謝意，「感謝你為市民生命安全的犧牲、奉獻」。同時，謝國樑表示，將為詹小隊長爭取最高撫卹，並讓詹小隊長進忠烈祠。

消防局同仁也在「基隆市消防局-角落消火伴臉書」貼出詹能傑小隊長的黑白照片，並寫上「小隊長，任務已經結束！一路好走…我們會記得你…你為了救人而犧牲了自己！」，悼念詹小隊長。

位於樂利三街，出動30輛消防車輛和大批警義消前往搶救，警消人員到場，除立即疏散逾百名住戶外，並同時展開灌救。過程中，仁愛分隊小隊長詹能傑為了搜救受困民眾，三度進入火場，第三次終於找到受困2樓的33歲羅姓女子，詹小隊長捨命將自己的面罩拿給對方使用，自己卻被嗆昏，直到22日凌晨2點多在火場被發現時，已經昏迷沒有呼吸心跳，經同袍緊急送醫搶救，清晨6點多，宣告不治殉職。

消防局指出，發生火警的2樓屋內堆滿大量衣物與雜物，空間極度狹小，形同迷宮，且因雜物助燃，火勢與濃煙極大，小隊長詹能傑救人心切，身先士卒衝入火場進行搶救。

據消防同袍轉述，詹小隊長第二次從火場出來換氣瓶時，已滿身大汗，仍不忘回頭叮囑準備接手的弟兄，告知「門後面雜物非常多，床很高，衣服堆得像山一樣，不小心碰到就會像『山崩』塌下來，大家千萬要小心！」。

之後，詹小隊長換上新氣瓶，第三度轉身進入黑暗濃煙中，不料竟是他與同袍永別的一面，消息傳回仁愛分隊，與他出生入死的打火弟兄們痛哭失聲，都無法接受痛失這位盡責的幹部。

41歲的詹能傑，警專23期畢業，從事消防工作約20年，曾任職基隆市消防局中正消防分隊、信義分隊、信二分隊，2024年擔任仁愛分隊小隊長至今。