基隆民宅暗夜惡火！ 消防小隊長3進火場「脫面罩救人」英勇殉職

基隆仁愛分隊小隊長詹能傑為了救人不幸殉職。（翻攝自臉書基隆市消防局-角落消火伴）

基隆市樂利三街「台北生活家」大型社區昨晚（21日）發生火警，火勢直到今晨（22日）才撲滅，消防弟兄徹夜搶救受困住戶，卻傳來噩耗。41歲的仁愛分隊小隊長詹能傑，為了救人三度進入火場，最後一次終於找到人，卻因把面罩拿給受困住戶使用，導致自己嗆傷昏迷失聯，被發現後送醫搶救不治，不幸殉職。

該社區一棟6層樓民宅2樓昨晚10點多傳出火警，警消人員到場疏散百名住戶，並同步展開灌救。過程中，仁愛分隊小隊長詹能傑為了救人三度進入火場，第三次終於找到受困2樓的22歲余姓女子，捨命將自己的面罩拿給對方使用，卻因此被嗆昏失聯。

詹能傑凌晨2點多被發現時已經昏迷沒有呼吸心跳，緊急送醫後清晨5點多仍宣告不治，不幸殉職。余女則在5點多被發現，同樣無生命跡象被送醫搶救，目前未脫離險境。

據了解，詹能傑第二次步出火場時，還有提醒弟兄門後與床邊堆滿衣物、雜物，不小心碰到就會崩下來，要搜救同仁們注意，沒想到這次提醒竟成了永別。當地里長表示，2樓住乎因堆滿資源回收物，悶燒過久引發火勢，大樓警報雖有正常運作，但屋主女兒余女疑似因空間狹小受困火場。至於詳細起火原因，有待鑑識人員釐清。

基隆市消防局今晨在臉書發文追悼，向殉職的詹能傑致敬，「小隊長，任務已經結束！一路好走…我們會記得祢為了救人而犧牲了自己！」

