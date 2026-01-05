基隆民宅清晨突發火警！延燒3棟民宅 所幸無人傷亡

基隆一處民宅發生火警，造成3棟公寓受損，所幸無人傷亡。 圖：翻攝畫面

[Newtalk新聞] 基隆市安樂區今日清晨發生火警，一棟位於基金二路的民宅起火燃燒，現場火勢猛烈，基隆市消防局立即派遣18車34人到場灌救，並疏散1至3樓住戶，所幸全案無人受傷，詳細事發原因還有待進一步釐清。

基隆市消防局今日清晨5時獲報，位於基金二路的一處民宅頂樓不明原因起火燃燒，隨即派出18車34人到場灌救，現場為3樓民宅，火勢從3樓延燒至頂樓加蓋鐵皮屋內，甚至延燒到隔壁，造成總計3棟民宅受損。

消防隊抵達現場第一時間疏散整棟1至3樓的全部住戶，隨後布水線開始滅火，經過約1小時成功撲滅火勢，所幸現場確認無人受困傷亡，不過截至早上8時消防隊仍在處理殘火，起火原因正由火調科人員調查。

