基隆民宅清晨竄火舌延燒頂樓 3棟受損

現場火勢猛烈，一路延燒，造成3棟民宅受損。(記者吳昇儒攝)

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆市消防局於今日清晨5時許接獲民眾報案指出，位於基金二路的一處民宅起火燃燒，火勢延燒到頂樓加蓋處。消防局立刻派員趕赴現場進行搶救，抵達時發現火舌已經從隔壁頂樓竄出。消防隊員立刻佈線射水，1小時內控制住火勢，所幸人員及時疏散，無人傷亡，起火原因則待進一步釐清。

消防隊員抵達時，發現該處為3樓民宅，火勢從3樓延燒至頂樓加蓋鐵皮屋內，更延燒到隔壁，火勢猛烈，隨即與大武崙派出所員警進行人員疏導，要求屋內人員全數出來避難。

廣告 廣告

現場指揮官基隆市消防局第二大隊副大隊長溫梓強則派遣隊員佈線射水，壓制火勢，但因火舌亂竄，延燒到第三棟的鐵皮屋，周邊住戶憂心遭受波及，也從陽台拿出水管射水，抑制火勢。

屋主向消防隊員表示，早上5點自己與妻子已經起床，突然聽到住在隔壁的弟弟及姪子大喊失火，才趕緊出來查看，驚見自家三樓起火，且火勢已經燒到頂樓加蓋處。發現人則表示，兒子因為需要早起搭車上學，發現伯伯家起火，趕緊通知他，所幸無人傷亡。

消防隊員搶救時，火舌不斷四竄，更延燒到周邊的鐵皮屋，而該處則是屋主堆放雜物的地方，有很多易燃物助長火勢，幸及時增加水線進行搶救，未造成更嚴重的損失。

火勢約於1小時內受控制，初步清點並無人員傷亡，火災調查科人員目前已進入屋內採證，釐清起火原因，不排除是電器類物品起火，引發火勢。

火勢延燒到隔壁棟鐵皮加蓋處，消防隊員站在陽台鐵架上搶救。(記者吳昇儒攝)

現場指揮官進行人力調配，分別進入3棟民宅內搶救。(記者吳昇儒攝)

三樓起火後，延燒至頂樓加蓋處。(記者吳昇儒攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

台南永康火警3汽車遭波及 地方痛斥「環保流氓」釀災

委內瑞拉有Su-30戰機還有多款防空飛彈 但都被美軍「打假的」

基隆某大樓老翁10樓墜落命危 送醫搶救中

北京神盾失效! 委內瑞拉「南美最強防空」在美軍行動中崩潰

