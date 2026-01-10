基隆民宅火警 父女遭嗆昏送醫

（中央社記者沈如峰基隆10日電）基隆市七堵區百五街公寓3樓住處，今天凌晨1時發生火警，消防隊員獲報到場後，將屋內1對遭嗆昏的趙姓父女救出送醫，尚未脫離險境，起火原因有待進一步調查。

基隆市消防局表示，當時民眾通報現場廚房不斷冒出濃煙，消防人員到場後，花費近20分鐘將火勢控制。隨後在屋內1間臥室門口，現場發現52歲與26歲的趙姓父女因濃煙嗆昏倒臥在地，立即將2人救出並送醫治療。

消防局指出，火勢約在凌晨1時28分撲滅，燃燒面積約20平方公尺。截至今天上午8時，趙姓父女仍在醫院外科加護病房接受治療，其中趙父意識已恢復，趙女則有吸入性嗆傷情形。（編輯：黃世雅）1150110