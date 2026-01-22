基隆民宅火警2死 消防員脫面罩救人殉職

（中央社記者沈如峰基隆22日電）基隆市樂利三街「台北生活家」大型社區昨晚一棟6層樓的2樓民宅起火，消防局仁愛分隊小隊長詹能傑在火場救人時，將面罩給予女受困者，疑因吸入過量濃煙，英勇殉職。這名女受困者被救出時也宣告不治。

樂利三街台北生活家社區昨晚約10時發生火警，1棟6層樓的2樓民宅起火，竄出濃煙，有1名女子受困。基隆市消防局獲報後，派遣人車前往救災。

由於起火點屋內堆滿雜物，造成消防人員進屋搶救時相當困難。詹能傑第2次從火場出來換氣瓶時，還不忘提醒其他消防員屋內雜物非常多，大家要小心。

今天凌晨約1時，詹能傑換上新氣瓶，第3度進入火場，在雜物堆找到受困女子，但當時這名女子疑被雜物夾困、動彈不得且呼吸微弱。在生死交關的瞬間，詹能傑為爭取受困者的存活機會，他選擇摘下自己的供氣面罩，套在受困者臉上，但他自己卻疑因吸入過量濃被煙嗆昏。

今天凌晨近2時，詹能傑在火場內被尋獲，送醫搶救仍宣告不治，英勇殉職。受困女子直到清晨5時40分才被救出，但已無呼吸心跳，送醫搶救後也宣告不治。

基隆市消防局表示，這場火警造成2死1人輕傷，另有3人預防性送醫，起火點待進一步調查釐清。（編輯：李亨山）1150122