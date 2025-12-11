基隆民宅除濕機突自燃燒毀 消防局示警「停用54種機型」

基隆市暖暖區源遠路12月9日上午發生除濕機自燃火警，一台除濕機燒毀，燃燒面積約1平方公尺，所幸無人員傷亡。消防單位初步研判為電氣因素引起，同時公告12種品牌共54種機型可能發生自燃危險。

由於民眾使用除濕機頻率高，為避免類似意外再度發生，基隆市消防局提醒消費者務必檢視家中除濕機是否為87至101年間產製的特定機型。這些除濕機包含大同、三洋、東元、聲寶、西屋、吉普生、富及第、歌林、惠而普、威技、B&Q及Fujimaru等12種品牌共54種機型。

基隆市消防局指出，這些機型的除濕機控制基板可能發生自燃危險，呼籲消費者立即停止使用，並儘速聯絡各品牌服務專線辦理免費更換基板服務。詳細資訊可參閱經濟部標準檢驗局「商品安全資訊網」查詢。

火災調查人員勘察除濕機自燃情形。

基隆市消防局提醒，除濕機屬經濟部公告應施檢驗商品，依商品檢驗法規定須經檢驗合格才可上市銷售。即使是檢驗合格的除濕機產品，也應在適當環境下使用，避免因環境不良造成災害。

使用除濕機時應注意多項安全事項，包括先檢視產品使用說明書，依規定方法使用並特別注意警告事項。除濕機不可使用於密閉的衣櫥或更衣間，使用時不可將衣物覆蓋在出風口附近，且應與牆壁、家具保持適當距離，避免通風不良造成機體散熱不易。

此外，若長時間離開除濕機使用場所時，應關閉電源並將插頭拔離電源插座。若有故障現象發生，應將除濕機送至廠商指定的維修站維修，切勿自行拆開修理，以確保使用安全。

