基隆民宅除濕機突自燃 一查竟是「召回機種」 消防局：54種機型立即停止使用

▲ 圖 / 基隆消防局

台北市 / 林彥廷 綜合報導

基隆市消防局表示，12月9日上午獲報，基隆市暖暖區源遠路○巷○號發生火警，現場一除濕機燒毀未延燒周邊雜物，燃燒面積約1平方公尺，無人員傷亡，初步研判為電氣因素（除濕機自燃）引起火災，據現場關係人表示前幾天發生，目前已自行向家電廠商聯絡相關事宜。

圖 / 基隆消防局

▲ 圖 / 基隆消防局

基隆市消防局說，市民朋友使用除濕機產品機率頻繁，為避免再發生除濕機自燃之意外事故，請消費者務必檢視家中除濕機是否為87至101年間產製之大同、三洋、東元、聲寶、西屋、吉普生、富及第、歌林、惠而普、威技、B&Q及Fujimaru等12種品牌54種機型之除濕機，由於這些機型之除濕機之控制基板可能發生自燃危險，請消費者立即停止使用，並儘速聯絡各品牌服務專線辦理免費更換基板之服務。

廣告 廣告

基隆市消防局呼籲，如家中有購置使用，請立即停止使用並儘速聯絡各品牌服務專線。如家中除濕機屬經濟部公告應施檢驗商品，依商品檢驗法規定須經檢驗合格，始可上市陳列銷售。

基隆市消防局指出，檢驗合格之除濕機產品亦應於適當環境下使用，以避免因環境不良造成災害。並提醒消費者使用除濕機時須注意以下事項，才能確保使用安全無慮。

1. 先檢視產品使用說明書，依使用說明書規定方法使用，並應特別注意產品使用說明書所列之警告事項。

2.除濕機不可使用於密閉之衣櫥或更衣間，使用時不可將衣物覆蓋在出風口附近。

3.除濕機使用時，應與牆壁、家俱保持適當之距離，以避免通風不良造成機體散熱不易。

4.若長時間離開除濕機使用場所時，應關閉電源，並將插頭拔離電源插座。

5.若有故障現象發生，應將除濕機送至廠商指定之維修站維修，切勿自行拆開修理。

原始連結







更多華視新聞報導

基隆暗夜民宅大火 屋主懷疑連日開除濕機釀禍

天氣濕悶難受！台電揭「3習慣」使用除濕機：當心出事

留意！ 54款瑕疵除濕機 經濟部籲召回檢修

