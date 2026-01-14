基隆民眾違規穿越遭罰 喊冤：沒看到有行人號誌

基隆市精一路、仁五路口的行人號誌去年管線遭挖斷拆除，有民眾因為沒看到號誌遭開罰，交通處表示將在農曆年前完成行人號誌的裝設。（張志康攝）

基隆市有民眾日前行經南榮路、愛三路口時，因為違規穿越馬路遭警察開出新台幣500元的罰單。但民眾表示，他當時根本沒看到前方有行人號誌，只看到汽車停下來就往前走了，覺得被開罰單很冤枉。基隆市交通處表示，

南榮路、愛三路口是基隆市的重要路口，四方分別銜接南榮路、仁五路、愛三路與精一路。因為鄰近廟口夜市商圈，基隆市政府在1年多前，就分別在愛三路與仁三路口、仁四路口及仁五路口，設置了行人專用時相及對角線行人穿越道。

民眾表示，當時自南榮路往仁五路方向行走，在穿越精一路時遭警察開單。但他認為前方沒有行人號誌，只看車子停下來就直覺地往前走了。開單的警察還要他過馬路時要回頭看號誌，覺得自己被開單很冤枉。

基隆市警局交通警察隊副隊長李文雄表示，因為該路口有行人專用時相，因此並非車子停下來、人就可以走。他強調，民眾行經該路口應注意四方車輛都是紅燈時，才能安心過馬路。去年市警局執行「行人有序」專案，全市取締行人違規8444起，該路段，去年全年有16起行人違規穿越道路遭開罰的前例。

交通處表示，該路口原先設有行人號誌，去年中發生管線單位將地下管線挖斷，致使行人號誌無法正常顯示而拆除。交通處現正規畫新設行人號誌，預估農曆年前有機會完工啟用。

不過也有民眾表示，其實自112年基隆市政府實施「行人友善」政策後，不少行人認為「車本來就該讓人」，彷佛拿到免死金牌一樣橫衝直撞，再加上有些長者過馬路壓根兒就沒在看紅綠燈的，甚至還會「截彎取直」，痛批根本就是「移動式的神主牌」，希望警方能夠同步加強取締行人違規。

