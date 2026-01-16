基隆民進黨議員初選26日開跑 將採先協調再初選

民進黨基隆市黨部16日上午公布基隆市議員初選辦法，各區將採先協調再初選的機制，首波提名人選將於2月13日公布。（張志康攝）

民進黨基隆市黨部16日公布今年基隆市議員黨內初選的辦法，也公告各區擬提名人數，預估將在2月6日前進行各區協調，並於2月13日公告首波提名人選，協調不成的地區則自3月2日展開初選民調，並於3月27日公告第二波提名人選。目前看來，幾乎可以肯定展開黨內初選的行政區是安樂區。

民進黨基隆市黨部16日上午公布基隆市議員黨內初選辦法，將自1月26日起到30日進行領表登記，登記後也將於2月2日至6日進行初步的協調，各區若協調成功，不超過提名名額，則將於2月13日公告首波提名人選。

另外，若有意參選的人數超過擬提名名額，則將於3月2日展開初選民調，並在民調公布後，於3月27日公告第二波提名人選。

民進黨基隆市黨部公告的各區提名名額，中正區、信義區、仁愛區、七堵區及中山區各提名2人，安樂區則將提名3人、暖暖區提名1人。另外，這屆新增的山地原住民也將提名1人，但平地原住民則暫不提名。換言之，即使民進黨提名人選全部當選，下屆基隆市議會最多也僅有15席議員，約莫剛好占市議會半數席次。

以目前各區的擬參選狀況來看，基隆市安樂區民進黨擬提名名額為3人，爭取連任的現任議員包括了吳驊珈及張之豪，但目前已經放出消息要爭取提名的民進黨員則包括了基隆市棒球委員會主委劉韋巡及前市長祕書黃永翔等人，幾乎已經篤定得透過初選民調決定提名人選。

另外，民進黨打算在仁愛區提名2人，包括爭取連任的鄭文婷，年底選舉時，民進黨提名人除要面對國民黨現任議員曾紀嚴外，還勢必將面對以無黨籍參選的資深議員張芳麗及莊榮欽，再加上仁愛區因為人口銳減，有機會減少一席議員席次，各種不確定的因素都將是參選人的挑戰。

