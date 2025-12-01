基隆水危機未解！學校水塔仍聞汽油味 市府緊急調度水車、礦泉水應急

基隆水危機未解除，市府緊急調派水車、礦泉水至學校。市府提供



基隆市民生用水危機！台水公司昨天（11／30）表示，雖然已經確保源頭水質已無疑慮，但是今天（12／1）是學校的上課日，不少家長擔心學校的水質是否已經安全無虞，不過有2所學校反映水塔出水有異味。對此，基隆市府已緊急調派水車並提供礦泉水，確保師生飲水與供餐無虞。

基隆市府教育處與台水公司於昨天（11／30）動員，針對新山淨水廠供水範圍內，包含信義、七堵、仁愛、安樂及中山區等5區、共28所學校進行緊急採樣。希望確保學校水塔內的水質無虞，檢測結果也在今天出爐。

28所學校的「水表前直供水」或「水塔上層水」經檢測後全數合格。但是，仍有2所學校人員反映，學校水塔流出的水仍飄出異味。

對此，教育處安排水車今日上午7點30分到校供水，確保供餐作業等民生用水無虞，並提供礦泉水作為班級飲用，同時校方同步清洗水塔，以保障師生用水健康安全。

教育處處長徐嬿立指出，受影響各校全面清洗水塔，並進一步保障校園飲水及餐食安全，自設廚房的學校將加強防護過濾系統，各廚房學校將依廚房專戶款項進行升級過濾系統，預計12月完成裝設。

