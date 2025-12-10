基隆水汙染危機解除！台水宣布明日起恢復正常供水 受影響用戶「減免半個月水費」

[FTNN新聞網]記者盧逸峰／台北報導

基隆人最近飽受民生用水遭油汙汙染之苦，台水公司連日來緊急增加備援水源供應民生，並每日針對原水監測水質，經多日觀察並未檢出油味與污染物，並邀請第三方公正單位進行複檢，依最新各項採樣與檢驗結果顯示，各取水及淨水設施出水水質均符合「飲用水水源水質標準」與「飲用水水質標準」水質安全無虞。台水公司今（10）日宣布，明日將啟動八堵抽水站復抽，恢復正常供水運作，以維持基隆地區整體供水穩定。

為加強原水監測及供水調配，台水於八堵抽水站及新山淨水場建置多層次監測設備，包括油膜偵測、TOC分析、水中油污監測、連續熱嗅、生物急毒性監測箱，以及濁度、導電度、pH值與藻類等即時監測系統，形成24小時立體警戒網，全面掌握水質變化；同時在東勢坑溪增設抽水機，提升備援供水量能並降低西勢水庫取水壓力。

台水公司解釋，因本次事件造成民眾不便，經報請經濟部同意，將主動辦理新山淨水場供水區及汐止地區受影響用戶之「半個月水費減免」，用戶無須申請即可自動扣減，另已成立「馬上辦服務中心」，整合水質、營業及客服資源，在基隆及汐止提供單一窗口服務，協助補償、水質諮詢、水塔清洗說明及減免查詢。

在污染溯源方面，台水正與環保機關及檢調持續合作，相關事證已送辦，後續將依法向污染行為人求償，以維護公共利益。台水強調，會加速推動淡水備援管線及配水池等韌性工程，提升北北基地區跨區調度能力，確保水源異常時仍可即時切換供應，維持都會區用水穩定。

