基隆水汙染延燒！西勢水庫加調度水源僅能撐10天 3萬5千戶恐面臨停水

水污染延燒！民怨：有汽油味，紛紛請水塔清洗業者處理。（圖／TVBS）

基隆市日前發生自來水污染事件，民眾發現家中自來水出現汽油味，立即尋求水塔清理業者協助。目前污染影響範圍包括暖暖區、仁愛區與安樂區，其中安樂區已先行停水，而暖暖區和仁愛區則改由西勢水庫供應。由於西勢水庫屬小型攔河堰水庫，蓄水量僅約18.5萬噸，而暖暖區居民一天需水量達4.3萬噸，長期供水面臨挑戰。如果基隆河水源無法及時恢復，估計將有約3萬5000戶居民可能面臨停水困境。

水污染延燒！民怨：有汽油味，紛紛請水塔清洗業者處理。（圖／TVBS）

民眾為了解決水污染問題，紛紛搬來水桶和各種大小的水管，將機器和管線連接起來，放入水塔中將水抽出。在確保水塔內的水全部清除後，業者會進入水塔內部進行消毒工作。水塔清洗業者余小姐表示，他們的作業流程必須先將髒水完全抽乾，才能進行清潔動作，清潔完成後才放入乾淨的水，這樣才能確保水塔的衛生安全。

廣告 廣告

此次基隆水污染情況嚴重，許多民眾抱怨家中自來水有汽油味，紛紛聯繫水塔清理業者前來處理。然而業者表示，目前客戶已經排到下個月才能處理。一位基隆市民表示，最擔心的就是不能停水，因為民生最重要的就是用水，無論是洗澡還是飲用都需要水，所以絕對不能沒有水。

當地店家也表示，如果停水會嚴重影響生意，「如果水有問題，我們就要休息。」店家進一步解釋，「因為畢竟如果水污染，水塔就不敢用，我就不能賣給客人，我就要休息。」

自來水公司於上個月27日停止抽取基隆河水，影響範圍涵蓋暖暖區、仁愛區與安樂區。目前安樂區已先行停水，暖暖區和仁愛區則改由西勢水庫供應。然而，西勢水庫屬小型攔河堰水庫，蓄水量僅約18.5萬噸，而暖暖區居民一天就需要4.3萬噸的供水量，難以長時間維持供應。

自來水公司人員表示，「我們會再做其他積水場的調度，所以目前來講會用到西勢水庫的水大概是只有1.6萬噸，所以預估是可以維持大約10天供水的穩定。」如果基隆河無法及時恢復正常供水，暖暖區與仁愛區部分居民恐怕會面臨停水，估計影響戶數約3萬5000戶。目前相關單位正在積極尋找污染來源，居民也希望問題能早日解決，讓生活回到正常軌道。

更多 TVBS 報導

基隆油汙染水！超商瓶裝水被掃空 謝國樑：12/1開罰水公司

基隆水質發現新污染物！水庫僅剩3天 暖暖、仁愛區3.5萬戶恐停水

基隆河污染水質未改善！暖暖、仁愛3.5萬戶「3天後恐停水」

自來水臭油汙！基隆市府鐵手腕 開罰台水「50萬」

