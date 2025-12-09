基隆水汙染政府給補償！台水公司成立「馬上辦中心」提供5服務 汙染者責任也逃不掉

[FTNN新聞網]記者盧逸峰／基隆報導

基隆人最近飽受民生用水汙染困擾，台水公司持續以攔油索、吸油棉、沙包等多道防護措施來確保水質，也公布民眾若委託廠商清洗水塔者，可檢附發票或收據、水塔清洗照片及相關文件提出補償申請。台水公司也強調，減收及相關費用將配合地檢署偵辦結果向污染者求償。

基隆水資源遭汙染，基隆市長謝國樑連日前往視察。（圖／市府提供）

台水公司今（9）日宣布跨單位「馬上辦服務中心」於基隆及汐止兩地同步受理相關諮詢，民眾若對水質狀況、清洗水塔方式、清洗補償申請或水費減免有任何疑問，都可直接向服務中心洽詢，由專人提供協助；補償範圍涵蓋新山淨水場供水區域，包括基隆市仁愛區、安樂區、信義區、七堵區、中山區，以及新北市汐止區的用戶。

針對用水遭汙染用戶，台水公司指出，目前已擴大減免水費，將主動辦理水費減免半個月，於後續帳單扣抵水費，用戶無需另行申請；另減收及相關費用將配合地檢署偵辦結果向污染者求償。

民眾若委託廠商清洗水塔者，可檢附發票或收據、水塔清洗照片及相關文件提出補償申請。（圖／台水公司）

民眾若委託廠商清洗水塔者，台水公司提醒，可檢附發票或收據、水塔清洗照片及相關文件提出補償申請，受理期間自即日起至明年2月10日止。民眾可至基隆服務所、汐止營運所臨櫃辦理，或郵寄申請；服務時段延長至平日晚上8時，週六及國定假日亦提供受理。

台水公司今（9）日宣布跨單位「馬上辦服務中心」於基隆及汐止兩地同步受理相關諮詢。（圖／台水公司）

