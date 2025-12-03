基隆水汙染源待查 衝擊逾15萬戶

近期因為基隆河水汙染，導致基隆和新北汐止部分區域，家中自來水出現油味。事發在11月27號，八堵抽水站員工發現水中有異味，緊急啟動處理措施，改為由新山水庫供水，但是已經影響了超過15萬戶，許多學校和住戶都無水可用。雖然基隆市政府環保局初步調查發現、是因為台水公司的油膜感測器故障，但真正影響基隆河的汙染源，至今還沒查出。

建德國小校長胡宗光：「先暫時不要讓小朋友用飲水機的水，等檢測或者是換濾心過後，我們再讓小朋友飲用，這段期間 我們就先讓小朋友，飲用罐裝的礦泉水。」

走廊堆放一箱箱瓶裝水，建德國小就位在基隆自來水油汙事件的受災區，12月1號開始，校方緊急叫水車支援，一天要來回三趟以上，才夠支撐學校的用水量。建德國小校長胡宗光：「他們(台水)還是用，派水車到廚房裡面，我們廚工阿姨是用接力的方式，把水再送到廚房，讓我們確保這個水是比較，是更乾淨的 更安全無虞的，把它烹煮給小朋友吃。」

基隆河遭受油汙染，取其水的八堵抽水站首當其衝，影響到的是新山淨水場的供水，範圍包括基隆市的仁愛、安樂、信義、七堵和中山區，以及新北汐止。台水第一區管理處副處長陳昭賢：「基隆跟汐止受到影響的，用戶的部分，我們每一個用戶會有3度的減免，如果你自行清洗水塔的話，我們還會有再增加2度的減免。」

一打開水龍頭就會聞到異味，受影響的住戶超過15萬，從11月27號爆發，到12月2號，基隆市府查出台水公司的油膜感測器故障，雖然水質狀況已經掌控，但真正的源頭仍然尚未發現。台水第一區管理處副處長陳昭賢：「需要請河川的管理維護單位，他們來追查說，這個汙染源到底是從哪裡來，基隆市政府他們也有發新聞稿，說已經有檢調單位來協助查清。」

這樣的水，絕對不能飲用，毒物專家說，如果誤食，對身體將有一定的危害。長庚醫院毒物科醫師顏宗海：「甲苯就有神經毒性，像苯的話 它本身就是致癌物質，所以它對人體會有健康上的危害，除了有機化合物之外，其實我們汽油裡面有很多種的金屬，像包括鉛 銅等等，所以說鉛化也會造成很多器官的傷害，銅也會造成肝臟的硬化。」

基隆環保局也正在調查汙染源，只是如此龐大的民生問題，公共水源安全該如何維護，還有待進一步考察。

