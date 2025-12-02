基隆水汙染疑找到汙染源 市府：3天後3.5萬戶恐停水

基隆市水汙染數日，針對最新情形，基隆市長謝國樑2日緊急召開記者會指出，台水有在暖暖區源遠路102巷發現疑似汙染情形，3日將召集中央環境部以及新北市府共同於碇內福安宮成立前進指揮所，若未能找出汙染源並解決，暖暖及仁愛兩區約3.5萬戶將停水。（徐佑昇攝）

基隆市民自11月27日起陸續發現家中自來水飄出汽油味，影響多日，針對水汙染最新情形，基隆市長謝國樑今晚緊急召開記者會指出，台水有在暖暖區源遠路102巷發現疑似汙染情形，3日將召集中央環境部以及新北市府共同於碇內福安宮成立前進指揮所。台水表示，由於水汙染事件爆發後，暖暖用水已停止抽取基隆河，直接用西勢水庫水源，但存量僅剩3天，屆時如果未能解決汙染或取得替代水源，暖暖及仁愛兩區約3.5萬戶將停水。謝國樑強調，市府會和中央協力合作，盡速解決問題。

謝國樑、林沛祥等人2日晚間針對水汙染事件召開記者會，首先由台水第一區管理處處長張子中說明。張子中表示，目前有在暖暖區的源遠路102巷的基隆河支流部分發現疑似汙染源，河面有白色乳化狀液體，但汙染物本身及源頭仍需化驗並追查。

張子中指出，日前水汙染事件爆發後，不只新山淨水場停止抽取基隆河原水，包含暖暖淨水場也停止抽取基隆河，改直接使用西勢水庫用水。但由於西勢水庫量體較小，若是3日內無法解決基隆河整體汙染源問題，之後包含暖暖、仁愛部分高地地區，恐怕將要暫時停水。明日會先針對源遠路疑似汙染處清淤後，再以此追查上游是否為汙染源。

謝國樑補充，因為暖暖淨水場目前也停止抽取基隆河水，目前都一律使用西勢水庫的存水，但儲存用量大概僅剩3日，恐怕要暫時停水，屆時將影響暖暖區及部分仁愛區高地用戶達3萬5千戶。

謝國樑強調，他已告知新北市府及環境部長彭啟明，彭已指派專家協助，基市府、新北市府及中央將通力合作，3日在碇內福安宮成立前進指揮所，力求全力找出汙染源，避免停水危機。

林沛祥表示，汙染持續存在，造成基隆市自來水全面受到影響，這不是一件小事，而是攸關市民健康與安全的重大公共危機

林沛祥呼籲，現在已不是基市府獨立可解決問題，請經濟部、環境部、第十河川局與台灣自來水公司，必須立即與基隆市政府組成「跨部會聯合專案小組」，全面盤點汙染狀況、水源調度、備援系統、緊急送水方案，並提出明確的短期與中長期因應措施。

林沛祥強調，市民需要的是資訊透明、快速反應與跨機關的整合能力，而不是互相切割責任，汙染已經5天沒有解決，這代表目前的處理方式明顯不足，中央若再只停留在「指導」、「了解」的層級，而沒有主動整合與協調，那基隆市民將在最短時間內面臨停水之苦。

