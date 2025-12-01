基隆水汙染裁罰台水50萬 謝國樑：啟動災害準備金協助民生
CNEWS匯流新聞網記者潘語綺／基隆報導
基隆市近日發生民生用水污染事件，基隆市長謝國樑今（1）日率多位局處首長於下午召開記者會，他表示，台水已違反《飲用水管理條例》第六條之一，市府依法裁處50萬元，並比照協和電廠模式成立「自來水受污染事件緊急應變及水質安全督導小組」，邀集中央及專家共同強化查源、檢測與通報機制。同時，市府已動用災害準備金協助補助飲用水、水塔清洗與濾芯汰換等必要支出，減輕市民與校園的影響。
謝國樑說明，環保局於事件當日即前往八堵抽水站與新山淨水場稽查，確認台水設備維護與應變流程存在缺失，依法啟動裁罰程序。同時，警方與環保單位已調閱沿線監視器，並持續追查可疑排放來源；環境部亦於今日派員到場協助稽查，以加速釐清事件原因。他強調，市府在第一時間啟動跨局處應變，今日也會責成政風處向地檢署告發，盼早日釐清是否有人為排放或其他違法情事。
工務處長簡翊哲指出，截至今日下午2點，已完成20車次巡迴送水，主要支援七堵區、安樂區，以及仁愛區光華國宅、中山區西定托嬰中心等地。同時，全市16處托嬰中心已購足短期使用之礦泉水，其中2處需水車供應者已完成支援；托嬰中心預計於4日前完成水塔放水與清洗，並由工務處協調台水於5日前完成檢測。
教育處長徐嬿立說明，為確保校園用水安全，各校已陸續完成水塔清洗，並安排水車支援建德國小與安心幼兒園廚房用水；另有28校提報礦泉水需求，市府已緊急採購並配送。今日上午台水已針對信義、仁愛、中山、七堵4區18校進行第二次水塔水檢測；本週亦將完成所有飲水機的水質檢測及濾芯汰換，費用由市府支應。此外，16所學校廚房已著手增設過濾系統，預計年底前全數完成。
財政處長謝妙蓮表示，本次自來水污染事件已屬災害應變範疇，相關費用將依據《基隆市政府天然災害救災經費處理作業要點》動支災害準備金辦理，用於學校與民眾必要支出，包括水塔清洗、飲用水採購及其它防護措施，減輕市民負擔。消保官莊惠媛也提醒，民眾如因本次事件產生額外支出，請保存購水憑證、水塔清洗收據、油污照片或影片、就醫證明等資料，相關表格已由區公所發送至各里，由里長協助收件。
謝國樑最後表示，本次事件凸顯台水在設備維護、感測器監測與資訊通報上的缺口，市府已依法裁罰並要求提出具體補強計畫，包括設備更新、監測敏感度提升與流程重整。他也強調，基隆部分地區用水長期依賴基隆河原水，現行淨水程序對部分溶解性污染物仍有其限制，台水必須加速投入設備升級與資本改善，全面強化基隆與汐止地區的供水品質。
照片來源：基隆市政府提供
《更多CNEWS匯流新聞網報導》
民生用水疑遭「柴油碎片」汙染 林沛祥：將提案基隆汐止水源連結翡翠水庫
民生用水異味基隆市府最高規格應變 謝國樑：最快今日下午第一波裁罰
【文章轉載請註明出處】
其他人也在看
新颱風最快今晚生成！專家吳聖宇曝「罕見路徑」：史上第一例
目前太平洋地區除了有輕度颱風「天琴」正在活動外，還有一個熱帶性低氣壓（原北印度洋熱帶氣旋「Senyar」）預計今（29）晚也有機會發展為今年的第28號颱風。氣象專家吳聖宇指出，如果它成功生成颱風，將成為史上首例從北印度洋海域跨界來到南海，並發展成為颱風的熱帶系統，其罕見的移動路徑備受氣象界矚目。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
本週天氣一圖看！濕冷3天「還恐現11度低溫」 3地區小心
外出注意！今（1）日氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」發文指出，週三、週四（3、4日）東北季風挾帶水氣來襲，北部、東北部感受濕冷，影響預計持續至週五（5日），期間內「外出請攜帶雨具」；另外，西半部有輻射冷卻，週三晚間至週四上午氣溫低，夜間、清晨不排除出現11度低溫，「早出晚歸者要多做好保暖」。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
連凍4天！冷空氣報到「V字降溫」 最冷時間曝
連凍4天！冷空氣報到「V字降溫」 最冷時間曝EBC東森新聞 ・ 23 小時前
冷空氣「一路凍到下周末」 北部低溫恐剩12°C
【記者黃泓哲／台北報導】台灣未來一周持續受到東北季風影響，天氣將愈來愈冷。天氣風險公司分析師歐宗學表示，從周二起（12月2日）桃園以北、東半部開始轉雨，周三（12月3日）降溫明顯，北部白天高溫僅18至20°C，清晨低溫更下探12至13°C，這波東北季風會一路影響到周五。另一方面，菲律賓東方海面雖有新的熱帶系統發展，但路徑不會影響台灣。壹蘋新聞網 ・ 1 天前
強冷空氣這天殺到！北台連3天急轉濕冷「低溫暴跌剩12度」 回暖時間曝
中央氣象署指出，今（1）日桃園以北及宜蘭地區有局部短暫雨，花東地區及中南部山區有零星短暫雨；而清晨至上午由於中層雲系通過，新竹以南地區也有零星降雨，下午起這些地方將轉為多雲到晴的天氣；溫度方面，夜晚清晨各地仍偏涼，低溫約18至22度，白天最高溫約26至29度，日夜溫差稍大，早出晚歸請適時調整衣物。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
下週轉濕冷！雨連下7天 「最冷時段曝」恐急凍12度
降溫要來了！今（30）日中央氣象署指出，明日（12月1日）桃園以北、東半部有些許雨勢，但氣溫舒適；下週二（12月2日）晚起東北季風增強，雖然未達冷氣團等級，但這波冷空氣的降溫、水氣仍值得注意，北部低溫可能掉到16度、降雨範圍也擴大；下週四（12月4日）雨區縮小，但東半部還是有雨，各地低溫仍在。預計到週末（12月6日到7日）東北季風減弱才會回溫，但東半部、基隆北海岸的水氣不減。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前
強冷空氣急襲！週三、週四急凍 高山有望飄瑞雪
（記者許皓庭／綜合報導）受到東北季風與華南水氣共同影響，本週台灣天氣將再度出現明顯變化。氣象署指出，新一波強冷 […]引新聞 ・ 5 小時前
「入冬首波冷氣團」要來了？鄭明典曬1圖給答案 明顯降溫時間點曝光
鄭明典表示，根據預報圖的色階對應溫度，綠色系和藍色系交會處代表6度，「6度有特別的意思，因為在大氣飽和的情況下，850百帕的溫度和地面氣溫大約相差8度，6＋8＝14，剛好是『大陸冷氣團』的門檻！如果大氣沒飽和，那溫差會大於8度，而如果大氣很乾燥，那就要考慮輻射冷卻。...CTWANT ・ 1 天前
東北季風發威！本週「最凍時段」曝光 低溫恐跌剩11度
今（1）日華南雲系東移，中部以北有局部短暫陣雨，中午過後將逐漸趨緩，轉為多雲到晴的天氣。天氣風險分析師薛皓天說明，明日底層東北季風逐漸增強，中高層槽線逐漸通過，水氣有稍減少，北部及東部迎風面局部仍有短暫雨，氣溫會開始下滑，中部以南維持多雲到晴天氣，白天高溫也稍下滑，不過感受仍暖熱。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
下一波強冷空氣在路上！「V字降溫」先濕冷→後乾冷 專家：這兩天最凍
中央氣象署指出，今（1）日桃園以北及宜蘭地區有局部短暫雨，花東地區及中南部山區有零星短暫雨；而清晨至上午由於中層雲系通過，新竹以南地區也有零星降雨，下午起這些地方將轉為多雲到晴的天氣；溫度方面，夜晚清晨各地仍偏涼，低溫約18至22度，白天最高溫約26至29度，日夜溫差稍大，早出晚歸請適時調整衣物。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
把握好天氣！氣象專家：11/3東北季風增強 下探12度
今（1）日白天舒適、早晚涼，中部以北、東半部偶有局部零星飄雨的機率。氣象專家吳德榮指出，3日起氣溫下降，北台平地最低氣溫約可降至12度。中天新聞網 ・ 10 小時前
淡水人停水3天！侯友宜喊恢復八成慘遭洗版
[NOWnews今日新聞]新北市淡水區部分區域因淡北道路施工挖破管線而自11月28日中午起暫停供水，原公告恢復供水時間卻一延再延。即使台灣自來水公司表示，已在昨（30）日下午5點恢復供水，實際上崁頂里...今日新聞NOWNEWS ・ 4 小時前
好天氣沒了！下週連4天濕冷 這天起恐大降溫「下探12度」
今（30）日同樣受到偏東風環境影響，迎風面東部地區雲量較多，不過降雨並不明顯。天氣風險分析師歐宗學表示，今日將開始有水氣移入，預估西半部地區雲量也會增多，從晴天漸轉多雲或陰，部分地區會有短暫雨機會，不過範圍不大且雨勢微弱。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
今熱飆30度3區有雨！強冷空氣這天殺到「濕冷→乾冷」 連4天低溫剩14度
中央氣象署指出，今（30）日環境水氣稍增，雲量增加，其中在基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區也有零星短暫雨，外出建議攜帶雨具備用；溫度方面，白天高溫約24至28度，不過清晨仍有輻射冷卻，新竹至嘉義低溫約13至16度，局部內陸地區及近山區平地溫度會稍微再低一些，其他地區約16至20度，日夜溫差大，早出晚歸請適時調整衣物。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
上午全台有雨 強冷空氣「這天」報到下探12度
進入12月，本週天氣「先濕、後乾」，下一波東北季風預估於週二（12/2）晚間增強，北台灣氣溫將一路下降，且會伴隨雨勢。氣象專家預估，12/3（週三）晚間至12/4（週四）清晨將是此波降溫最為顯著的時段台視新聞網 ・ 10 小時前
明起3地轉濕涼！週二雨區擴大「低溫下探12度」 未來降雨趨勢出爐
氣象署指出，未來2天中層雲系通過，水氣逐漸增多；明天中部以北山區及東北部地區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴；下週一基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，中部以北山區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲。氣象署說明，下週二（2日）開始東北季風增強，到下週...CTWANT ・ 1 天前
週三東北季風南下轉濕冷 北部低溫下探12度
氣象專家吳德榮在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，今(1)日各地雲量略增，白天舒適、早晚涼，中部以北、東半部偶有局部零星飄雨的機率。各地區氣溫為：北部18至27度，中部17至29度，南部16至30度，東部16至29度。吳德榮指出，明(2)日「東北季風」影響，迎風面水氣略增，大台北、東半部轉有局部短暫降雨的機率，氣溫略降。週三(3日)起「東北季風」增強、挾冷空氣南下；週三桃園以北、東半部有局部短暫雨、週四、五(4、5日)水氣略減，迎風面大台北、東半部有局部短暫降雨的機率；週三起氣溫下降，北台平地最低氣溫約可降至12度，台北測站約可降至15度，與上一波近似。仍屬「東北季風」未達「大陸冷氣團」定義，但北台明顯轉冷，應注意保暖。吳德榮表示，週六、下週日(6、7日)「東北季風」減弱、水氣減，迎風面東半部偶有有局部短暫降雨的機率；各地氣溫回升。吳德榮指出，最新(1日2時)氣象署「路徑潛勢預測圖」顯示，「輕颱天琴」在南海減慢、打轉後，未來有向西南、逼近越南，並逐漸減弱的趨勢，「不確定性」仍很大。最新(30日20時)歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，下半週菲律賓東方海面另有熱帶擾動醞釀，將循「台灣好新聞 ・ 7 小時前
又要變天！專家揭「這2天」防雨彈…回暖時間曝光
生活中心／于士宸報導本週天氣仍受東北季風影響，中央氣象署指出，今日（1）桃園以北、宜蘭地區有局部短暫雨，花東地區及中南部山區有零星短暫雨；清晨至上午由於中層雲系通過，新竹以南地區也有零星降雨，下午起各地將轉為多雲到晴的天氣。對此，民視氣象主播林嘉愷預測未來一週天氣型態，指出「這2天」隨著東北季風增強，會有明顯降雨增加機率；「這3天」則氣溫下降，會有與上週差不多的強度，至於回暖時間則在週末。民視 ・ 7 小時前
威力不輸颱風！「10縣市」恐達8級陣風 外出注意
根據氣象署最新的預報，於2025年11月30日晚間10時許發布強風警報，指出台灣「10縣市」將面臨強風的影響。特別是在蘭嶼、綠島及苗栗、台中、彰化等地，預測將出現平均風速達6級以上或陣風8級以上的情況，這將對戶外活動及交通造成潛在威脅。中天新聞網 ・ 18 小時前
施工「挖破管」淡水6萬戶停水第4天 沒水用爆民怨
施工「挖破管」淡水6萬戶停水第4天 沒水用爆民怨EBC東森新聞 ・ 3 小時前