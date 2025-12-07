基隆水汙染 明恢復取原水

基隆市11月27日爆發自來水汙染問題，市府與台灣自來水公司找元凶過程中，於暖暖區碇內大排發現新汙染源，基市工務處5日已完成碇內大排清淤，台水派出行動水質檢驗車抽驗水質。台水表示，原水採樣檢驗報告預計9日出爐，若檢驗合格經市府同意後，可恢復抽取基隆河原水。（徐佑昇攝）

基隆市11月27日出現自來水汙染問題，市府與台灣自來水公司持續尋找汙染元凶，日前市府與台水找元凶過程中，於暖暖區碇內大排發現新汙染源，隨即設攔油索、吸油棉並派出行動水質檢驗車抽驗水質。台水表示，基隆河原水採樣報告預計9日出爐，若檢驗合格經市府同意後，可恢復抽取基隆河原水。基市教育處指出，市府對有汙染疑慮的28所學校複測水質均合格，將匡列災損金1600萬元，補助學校及幼兒園買礦泉水、更換飲水機濾芯及清洗水塔。

基隆發生自來水汙染後，基市環保局及檢警追查元凶，2日在暖暖源遠路102巷旁大排發現汙染泡沫，發現是正方倉儲及盛星動力公司違法排放廢水，環保局依違反《水汙染防治法》分別裁罰正方倉儲60萬元、盛星動力100萬元，但兩業者均非11月27日汙染基隆河元凶。

市府工務處5日已清除暖暖大排淤泥，台水除在大排旁布設攔油索、吸油棉外，並調派水質行動檢驗車，多次採集上下游水質檢驗。

台水第一區管理處副處長陳昭賢表示，因清除淤泥時水源攪動，8日才會採樣原水檢驗，報告預計9日出爐，若檢驗合格並經市府同意，可恢復抽取基隆河原水。

基隆市長謝國樑指出，基隆目前供水穩定，檢驗水質需要2至3天，若確定水質合格就可開始抽取基隆河原水，至於造成水汙染元凶，基隆地檢署仍在偵辦中不便有太多評論。

教育處指出，台水上周已完成有汙染疑慮的28所學校2次檢測，結果均合格，市府匡列災損金1600萬元，對各校及幼兒園依實際需求補助購買礦泉水、更換飲水機濾芯及清洗水塔，全面強化維護校園用水安全，其餘沒有疑慮的學校，市府也陸續和台水合作安排檢測。