基隆水汙染 暖暖、仁愛3天後恐停水

市長謝國樑在碇內成立前進指揮所，因應接下來的心情調度等問題。（記者張上耕攝）

記者張上耕∕基隆報導

基隆暖暖、仁愛區高地供水吃緊，市長謝國樑宣布三日在基隆碇內設前進指揮所，啟動汙染清除與跨區聯合應變，同時近查汙染源頭。

謝國樑二日晚間，前往碇內地區實勘疑似汙染源頭，隨後在晚間九點，與立委林沛祥及台水公司共同召開記者會，說明最新水情與供水風險。由於台水在十一月二十七日汙染事件後，停止抽取基隆河原水，改以西勢水庫供應用水，導致暖暖及仁愛區部分高地約三萬五千戶，恐在三天後面臨停水。

台水公司為降低大型停水風險，啟動汙染清除作業，基市府昨天上午進駐碇內成立前進指揮所，全力投入應變。台水公司指出，西勢水庫屬小型攔河堰水庫，蓄水量約三十五萬噸，依當前原水量推算僅能因應約三天民生用水。若汙染未能及時排除並恢復由基隆河取水，暖暖及仁愛南榮新村等高地用水戶將進行預防性停水。

台水一區處處長張子中說，目前從基隆河觀察到的疑似汙染物，包括呈油狀、乳化白化外觀，仍持續存在，尚未完全消散。相關單位雖已清查沿線環境並採樣，但仍無法確定汙染源頭與排放方式。由於汙染尚未改善，取水仍無法恢復。

市長謝國樑及相關人員二日晚間到現場會勘。（記者張上耕攝）

謝國樑表示，面對供水壓力升高，市府已將事件視為重大災難並啟動五項緊急措施，包括三日上午十點在碇內福安宮前設前進指揮所，統籌汙染清除、水情調度及供水應變。

台水公司已委託專業廠商，清理源遠路一０二巷溝渠的疑似汙染物，希望能在一天半內完成清除及水質檢測，如檢測合格即可恢復取水、降低西勢水庫供水壓力。全案已由司法單位進行調查，基隆地檢署分案偵辦，基隆市警局持續配合調查。

另外，台水公司總經理李丁來表示，為改善基隆地區的長期供水韌性，中央與水公司正研議推動一項「汐止─基隆聯通管」計畫，預估經費約八十億元。正常運作時可增加每日約三萬噸供水量，若遇到緊急狀況，最大可提升到八點五萬噸，甚至十五萬噸，將大幅強化基隆及周邊地區的供水穩定性。