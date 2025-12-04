基隆水汙染 盛星動力挨罰百萬

基隆市政府全力清除大排內的汙染，並對非法排放廠商開罰。（記者張上耕攝）

記者張上耕∕基隆報導

基市府對非法排放廢水廠商，開罰百萬元，同時全力清除汙染並持續追查可能汙染源。

基市府持續進行自來水汙染事件的善後處理，在團隊連夜努力下，截至四日中午，已完成碇內溝渠約一百四十立方公尺汙泥清除作業。市長謝國樑前往碇內前進指揮所，實地掌握清理現況、指揮並與團隊討論後續清理與查核工作。再次要求各單位務必以最高標準把關，確保供水安全穩定恢復。在環境執法部分，環保局已對未經許可排放廢水的盛星動力，裁罰新台幣一百萬元，並與市警局、基隆地檢署持續追查其他可能的汙染來源，全力降低汙染對供水系統的影響。

廣告 廣告

工務處長簡翊哲說，截至四日上午已完成二十八車次的汙泥清運，累計清除約一百四十立方公尺，目前正加速清理河道表層浮油，截至中午為止已完成十一車次吸除工作，整體清淤及吸除作業預計於四日完成，後續將由自來水公司接手進行水質監測與評估，作為恢復取水的必要依據。

台水第一區處處長張子中表示，現場已架設太空包作為阻隔，避免殘留汙染物流入基隆河。待清理作業完成並確認水流穩定後，水公司將啟動水質檢驗程序，除飲用水水源標準的固定項目外，也會加驗氣體等多項指標，確保水質無虞後，才會啟動復水作業。