基隆水汙染 謝國樑：12/6採樣經第三方認證水質OK後將恢復抽水

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆自來水傳污染進入第9天，基隆市長謝國樑今天(5日)上午再度前往前進指揮所，聽取經濟部水利署及台灣自來水公司目前的水情及應變計劃。謝國樑表示，工務處今天一早持續清除油污，市府預計明天(6日)進行採樣，經第三方公正認證後，若水質正常即可恢復正常抽水，這段期間，將調度翡翠水庫系統及相關水源供應基隆用水，確保民眾用水無虞。

台灣自來水公司第一區管理處處長張子中提到，目前當務之急，是希望市府協助找出污染源，另外，請市府繼續排除碇內排水油污，水公司後續再持續進行水質監測與改善。

謝國樑轉述水利署及水公司的預估，暖暖西勢水庫供給暖暖地區的供水在目前情況下，截至今日中午為止，仍有超過10天的供水量，因此供水暫時無虞，民眾可以放心。水公司表示，他們正透過水源調度及增加可用水源方式，延長西勢水庫對於暖暖地區的供水時程，努力讓暖暖地區民眾用水無虞的供水時限，能夠繼續延長。

謝表示，他在會中向水利署及水公司代表提出，希望邀請環境部、水利署、水公司以及基隆市環保局，大家共同釐清，用人工、無人機、以及監測儀器，多管齊下共同維護基隆河沿岸的水質巡防及檢測，並希望在幾天內可形成共識。

他指出，關於1127污染源，基市府也持續與基隆地檢署緊密合作，並報請檢察官指揮辦案。同時，也已請立法委員林沛祥辦公室安排，近日立法院經濟委員會可以來基隆考察水情，為基隆用水安全加強把關。

基隆市政府持續在基隆河碇內段清油污，圖為怪手將河道內油污打撈上岸。(記者俞肇福攝)

