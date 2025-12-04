基隆水汙源頭尚未查明！謝國樑提相關「補貼」1000元 申請時間也出爐

市長謝國樑昨宣布，針對受影響的家戶新增「濾芯更換」補貼，每家戶補助1,000元，以一次為限。（翻攝自謝國樑臉書）

基隆河11月27日開始發生油汙汙染事件，基隆市府往上追查，但目前都排除是這回水汙染元凶，目前源頭仍持續追查。基隆市長謝國樑昨（3）日晚間宣布，針對受影響的家戶新增「濾芯更換」補貼，檢附收據、發票正本，每家戶補助1,000元，以一次為限，補助申請時間為11月27日至12月31日。

基隆河油汙汙染事件持續追查，台水先前透露，因汙染停止抽取基隆河原水，改由西勢水庫供應，但目前汙染物仍未消散，源頭尚未查明，若無法及時改善3.5萬戶可能面臨「預防性停水」。

基隆市府近日追查後，發現正方倉儲、盛星動力公司2間廠商都違反《水污染法》，先後遭到開罰，但都排除是這回水汙染元凶，相關單位仍持續追查當中，也期盼能盡快恢復正常取水。

針對這次汙染事件，謝國樑昨於臉書公告，針對受影響的家戶新增「濾芯更換」補貼，如果市民有因水汙事件更換濾芯者（不含簡易攜帶型濾水壺），請拍攝淨水器環境及更換濾心照，另外檢附收據、發票正本，每家戶補助1,000元，以一次為限。補助申請時間從11月27日至12月31日，若有需要請向當地里長或區公所進行申請。

