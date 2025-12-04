基隆水汙源頭尚未查明！謝國樑提相關「補貼」1000元 申請時間也出爐
基隆河11月27日開始發生油汙汙染事件，基隆市府往上追查，但目前都排除是這回水汙染元凶，目前源頭仍持續追查。基隆市長謝國樑昨（3）日晚間宣布，針對受影響的家戶新增「濾芯更換」補貼，檢附收據、發票正本，每家戶補助1,000元，以一次為限，補助申請時間為11月27日至12月31日。
基隆河油汙汙染事件持續追查，台水先前透露，因汙染停止抽取基隆河原水，改由西勢水庫供應，但目前汙染物仍未消散，源頭尚未查明，若無法及時改善3.5萬戶可能面臨「預防性停水」。
基隆市府近日追查後，發現正方倉儲、盛星動力公司2間廠商都違反《水污染法》，先後遭到開罰，但都排除是這回水汙染元凶，相關單位仍持續追查當中，也期盼能盡快恢復正常取水。
針對這次汙染事件，謝國樑昨於臉書公告，針對受影響的家戶新增「濾芯更換」補貼，如果市民有因水汙事件更換濾芯者（不含簡易攜帶型濾水壺），請拍攝淨水器環境及更換濾心照，另外檢附收據、發票正本，每家戶補助1,000元，以一次為限。補助申請時間從11月27日至12月31日，若有需要請向當地里長或區公所進行申請。
更多鏡週刊報導
首談2028！提民進黨執政10年 盧秀燕：我覺得夠了
高市早苗往中國靠過去？ 矢板明夫曝誤會：她用了魔法咒語
東北季風冷空氣最顯時間點曝光 專家提「輻射冷卻」低溫下探僅12度
其他人也在看
變天了！全台急凍3天「最冷時間出爐」 雨下最猛地區曝光
變天了！台北今（3）日一早就溼溼冷冷，許多通勤族都穿起了雨衣、撐起雨傘。對此，氣象粉專「進擊の天氣小編」指出，最冷時間落在週三晚上至週四清晨，可能會下雨的地區也曝光了，提醒民眾多加留意。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4
0度線南下入侵台灣！ 「最冷時刻」降臨下探14度
0度線南下入侵台灣！ 「最冷時刻」降臨下探14度EBC東森新聞 ・ 14 小時前 ・ 3
基隆河汙染源找到了？今成立「前進指揮所」清淤檢測
[Newtalk新聞] 近日基隆河八堵抽水站遭油污污染，影響基隆市、新北市汐止區近15萬戶自來水源，因此基隆市政府與自來水公司昨(2)天晚上查污染源，疑似從暖暖碇內源遠路102巷的溝渠發現汙染源頭，對此，今(3)日基隆市府成立前進指揮所清理汙染物、向上追查水源指揮調度用水。 自來水公司八堵抽水站在11月27日發現油污染，停止抽取基隆河原水，改以新山水庫蓄水供水，暖暖及仁愛區則由西勢水庫供應，但西勢水庫較小，後續只能供應3天內水，在此之前若不能解決油污染事件，仁愛區部分高地約3萬5000戶恐面臨停水問題。 對此，基隆市府昨晚前往疑似污染源地點實勘，並開記者說明最新水情與供水風險。基隆市府指出，污染的源頭疑似是暖暖碇內源遠路102巷的溝渠，台水已於昨晚委託專業廠商清理源遠路102巷溝渠內的疑似污染物，希望能在1天半內完成清除及水質檢測，若檢測合格將盡速恢復取水，以減輕西勢水庫供水壓力。 另外，由於市府已將此事件視為重大災難，因此於今日上午10時中央與市府會組成「跨部會聯合專案小組」，展開溝渠清淤，並往上游找尋污染源頭，針對污染狀況、水源調度、備援系統、緊急送水方案，與專家學者研議相關因應措新頭殼 ・ 23 小時前 ・ 4
要變天了！雨炸7天熱區一次看 「再探15度以下」時間曝光
台北太陽公公出來了！但要小心日夜溫差大，早出晚歸的民眾記得適時增添衣物。未來的天氣變化如何呢？氣象專家賈新興今（2）日就提醒，低溫再探15度以下的時間，以及3日開始至9日，可能出現下雨情形的地方。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 5
今晨最低溫下探12.6度！首波大陸冷氣團「這天」報到
生活中心／楊佩怡報導今（4）日受到東北季風影響，水氣逐漸減少，迎風面的基隆北海岸及宜蘭地區仍有局部短暫雨；氣溫方面，今（4日）晨是此波東北季風之冷空氣影響最顯著的時間點。對此，氣象粉專指出下一波東北季風增強時間為「這1天」，不僅連冷3天，強度還很有可能逼近大陸冷氣團。民視 ・ 1 小時前 ・ 1
冷空氣襲！今晨最低溫12.6℃ 首波大陸冷氣團恐「這時」殺到
氣象署發布陸上強風特報，東北風偏強，今（4）日晨至5日晚上桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、屏東縣、臺東縣(含蘭嶼、綠島)、澎湖縣、金門縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 4
洛鞍颱風最快這天生成！專家點名「1縣市」連下7天雨
【高沛生／綜合報導】菲律賓東方海面熱帶擾動發展迅速，氣象專家賈新興表示，最快周四、周五就可能生成今年第28號颱風「洛鞍」，一路西進朝南海移動，對台灣無直接影響。不過本週兩波東北季風接力影響，北台與宜蘭降雨明顯，天氣反覆。短期氣候趨勢也顯示，12月中旬起台灣偏暖、宜蘭降雨偏多，冬季前期變化值得留意。壹蘋新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
基隆河油污再現！台水全面停止取水
[NOWnews今日新聞]基隆河上週才因油汙影響水源無法取水，昨（2）日晚間再發現汙染情形。台灣自來水公司今（3）日表示，已全面停止取用河水並加強沿線巡查，將從新山淨水場調度每日支援約1萬噸水量，經評...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 3
還沒冷完！明晨中部以北下探12度 下週變天掃雨彈
東北季風挾冷空氣南下，中部以北明顯轉涼，氣象專家吳德榮指出，明日清晨，中部以北平地的最低氣溫、仍可降至12度左右，下週一水氣增多，迎風面北部、東半部有局部短暫降雨的機率。中天新聞網 ・ 3 小時前 ・ 2
越晚越冷！今12度低溫來襲伴雨勢 冷到週六氣溫才回升
今晨觀測資料顯示，迎風面降水回波增多，北部、東北部及東部開始有局部降雨。最新歐洲模式模擬顯示，今日「東北季風」增強、北部、東半部有局部短暫雨，中南部多雲時晴；強冷空氣南下，北台愈晚愈冷，應注意氣溫驟降，其他地區氣溫亦降。各地區氣溫為：北部21至13度、中部15...CTWANT ・ 1 天前 ・ 1
東北季風挾冷空氣南下！北台降到14度 水氣今晚達高峰
（記者許皓庭／綜合報導）中央氣象署今（3）日表示，受到東北季風增強及華南中層水氣通過影響，中部以北及宜花地區白 […]引新聞 ・ 23 小時前 ・ 發起對話
住家「500公尺內每多一家速食店」 幼童鼻炎機率增16%
住家周圍環境與居家清潔習慣對幼童過敏症狀影響甚鉅，最新研究顯示，家中若位於夜市1.5公里範圍內，5歲以下孩童罹患濕疹風險將明顯提高。專家建議，若帶孩子逛完夜市，應立即清潔身體並更換衣物，以降低過敏風險。中天新聞網 ・ 18 小時前 ・ 發起對話
東北季風挾冷空氣狂襲！最低溫跌破12度 「最凍時刻」曝光
今（3）日東北季風有感增強。氣象專家林得恩表示，台灣中部以北及宜花地區氣溫明顯轉涼，且「愈晚愈冷」，預估今晚至明日清晨降溫最明顯，最低溫可降至12度，且明日起，環境水氣減少，濕冷也將轉為乾冷。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
東北季風發威！「先濕後乾」大降溫 明後天清晨下探12度
中央氣象署表示今天（3日）東北季風增強，伴隨華南中層水氣通過，基隆北海岸、大臺北及宜蘭地區為有雨天氣，並有局部較大雨勢，桃、竹、苗、花、東及恆春半島有局部短暫雨，中南部山區有零星短暫雨，中南部平地雲量中廣新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
基隆河油污再現停水戶數恐擴大 台水急調水源救「這兩區」
【記者許麗珍／台北報導】基隆河油污事件影響15.2萬用戶，但傳出基隆市源遠路溝渠又發現新污染物，台水公司今表示已全面停止取用河水，但暖暖區、仁愛區高地區域約3.5萬戶有可能因此3天後預防性停水，污染事件導致停水戶數越來越多，台水表示已設法由新山淨水場調度支援。壹蘋新聞網 ・ 19 小時前 ・ 1
東北季風增強越晚越冷！北台冷3天低溫剩12度
[Newtalk新聞] 今(3)天東北季風增強，北部、東半部轉濕冷，對此，氣象專家吳德榮指出，今天起強冷空氣南下，北台愈晚愈冷，明後天水氣減少，但持續低溫，清晨可能只有12度，台北觀測站則可降至15度左右，週末短暫回溫後，下週會再有一波冷空氣增強。 吳德榮指出，今日東北季風增強、北部、東半部有局部短暫雨，中南部多雲時晴；強冷空氣南下，北台愈晚愈冷，應注意氣溫驟降，其他地區氣溫亦降，各地區氣溫為北部21降至13度、中部15至26度、南部16至29度、東部15至26度。 根據最新模式模擬顯示，明後天水氣減少，北部多雲、中南部晴朗，東半部偶有局部短暫降雨的機率，清晨苗栗以北平地最低氣溫約可降至12度，台北觀測站則可降至15度左右。與上月最強一波類似，仍屬東北季風等級，未達「大陸冷氣團」標準，但今起三天北台明顯轉冷，明後天清晨其他地區因「輻射冷卻」加成、亦偏冷，應注意保暖。 這波冷空氣預計週末減弱，但6日清晨仍有輻射低溫、白天起氣溫逐日回升；8日將會再有一波東北季風增強，水氣增多、氣溫略降，迎風面北部、東半部有局部短暫降雨的機率，9日季風減弱，水氣漸減、氣溫略升，迎風面降雨範圍縮小、機率降低。新頭殼 ・ 23 小時前 ・ 發起對話
冷空氣最強時段「低溫僅11度」！最快這時回溫 下週東北季風又增強
明（3）日起受東北季風影響，苗栗以北、中半部及山區為陰時多雲有暫陣雨天氣，台中以南維持晴到多雲。各地氣溫皆下降，中北部及東部明顯感受濕冷，中南部溫暖舒適，晚間至週四清晨則為冷空氣最強時段，夜間西半部持續受輻射冷卻影響，局部低溫可達11到13度。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
清晨最低溫14.5度！入夜後北台灣明顯轉涼 周末漸回溫
中央氣象署觀測，今清晨本島縣市平地最低溫出現在新竹縣關西鎮的攝氏14.5度。氣象署表示，今天（2日）夜晚清晨各地偏涼，中南部日夜溫差較大，達10度以上，入夜之後隨著東北季風增強，北部、東北部及東部天氣將明顯轉涼。明天天氣如何？氣象署指出，明天（3日）東北季風增強，北部及宜蘭天氣明顯轉涼，周四、周五（4日、5日）東北季風持續影響，周六到下周一（6日到8日）各地氣溫逐漸回升。Yahoo奇摩（綜合報導） ・ 2 天前 ・ 5
要變冷了！氣象署揭「今入夜後明顯轉涼」 最低溫時間曝光
即時中心／高睿鴻、陳治甬報導天氣要變冷了！氣象署預報中心技正謝佩芸今（2）早說明，雖然今天台灣各地，大多都是舒適、穩定、晴朗的好天氣，但明天起，受東北季風影響，天氣將出現明顯變化。她說，各地氣溫均會明顯下降，北部、東部地區降雨也將增加；中南部地區早上可能還是有較高的氣溫，但入夜之後溫度降幅大，民眾必須特別注意天氣變化。從今早的衛星雲圖來看，謝佩芸說，今天的雲量比起昨日明顯減少，目前只有迎風面的北部及部分東部地區，雲量稍微多一些，但其餘各地雲量都偏少，普遍可看到陽光。因此她表示，今天的降雨預測，僅集中於基隆北海岸、大台北山區、部分東部地區等地，可能會出現局部性短暫陣雨；但其他各地，大多都是晴到多雲的穩定天氣，氣溫方面也相當舒適。氣溫方面，謝佩芸則指出，北部及宜花東地區，今日白天預測高溫約25到27度，屬於舒適、溫暖的天氣；中南部地區氣溫更高，可以來到近30度，甚至有些地方會再更高，所以感受上會相當溫暖、甚至有點熱。但從明天開始，她說，受到東北季風影響，氣溫將顯著下降。事實上，今天入夜之後，氣溫就會開始慢慢下滑，明天白天相較於今日，各地高溫都有明顯降幅。氣象署預報中心技正謝佩芸今（2）說明近期天氣狀況。（圖／民視新聞）謝佩芸提到，尤其是北台灣的高溫，與今天相比會明顯轉涼，各地高溫可能剩下20到22度左右，且越晚會越冷；預計這波東北季風影響溫度最強烈的時間點，將落在週四清晨，預計最低溫約15、16度附近，就連南部地區，可能也只有17至18度。「所以，跟最近兩天相比，轉涼變冷的感覺會特別明顯，提醒大家，一定要注意未來數日的溫度變化，並且適時保暖」，她說。不過謝佩芸也說，雖然季風影響，北部及東部週四、週五白天都會比較涼，但南部地區的高溫還是會回升，也就是日夜溫差相當大。因此，週四、週五以後，南部民眾應特別注意，清晨會相當有涼意、白天則是很溫暖，日夜溫差非常大。她指出，過了週四以後，北部、東部地區氣溫逐漸回升，因此民眾要注意，這週氣溫起伏不小。氣象署預報中心技正謝佩芸今（2）說明近期天氣狀況。（圖／民視新聞）至於降雨情況，謝佩芸說明，明天由於東北季風增強，水氣也會稍微變多，桃園以北、東部地區降雨機率，會比今天更高；主要是陰天、以及有些短暫陣雨的天氣，在新竹、苗栗、以及中部山區，可能都會有些零星降雨。另，由於明天的氣溫驟降，所以她也提醒，中部以北高於3500公尺的高山，也可能出現零星降雪；因此，在山區活動的民眾，一定要有心理準備，應事先帶上一些防護措施。等週四之後，水氣會逐漸減少，雨區縮減至北海岸、大台北山區、東部地區；週六以後水氣繼續遞減，各地多是以晴到多雲的的穩定天氣為主。原文出處：快新聞／要變冷了！氣象署揭「今入夜後明顯轉涼」 最低溫時間曝光 更多民視新聞報導疑宏福苑大火監視器影片曝！火警鈴怎麼敲都沒反應傳藍白有意續卡1.25兆國防特別條例 鍾佳濱怒轟：無權暫緩列案最新／「只是想給她煮粥喝」清潔員送拾荒老婦32元電鍋！淪貪污犯 一審宣判出爐民視影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話
暖暖、仁愛供水吃緊恐停水3日 謝國樑宣布5措施跨區新北聯合應變
CNEWS匯流新聞網記者潘語綺／基隆報導 基隆市面臨嚴重供水風險，由於基隆河疑似遭受污染，自來水公司已自11月27日起暫停抽取河水，改以西勢水庫單一供應民生用水。不過，市長謝國樑昨（2）日晚間前往碇內現場勘查後表示，若污染未能及時清除，暖暖區與仁愛區南榮新村等高地地區約35000戶民眾，恐在3日後遭遇預防性停水。為降低大型停水風險，水公司將啟動污染清除作業，...匯流新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話