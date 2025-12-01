基隆水污染事件 經長龔明鑫：台水也是受害者籲查明真相

經濟部長龔明鑫。 圖：張良一／攝（資料照）

[Newtalk新聞] 基隆、汐止一帶自來水遭汽油污染事件，經濟部長龔明鑫今（1）天稱「台水公司也是受害者」，呼籲基隆市政府與地檢署盡快查明河川管理的汙染源頭。

龔明鑫今天出席立法院經濟委員會台美關稅談判報告會前受訪，做了以上表示。

龔明鑫說，基隆水污染事件，經過這幾天努力，用水問題已慢慢解決了，如果還有殘留可以處理，也有啟動補償機制，如果請外面業者清水塔可以依單據補助。

據台水公司說明，11月27日清晨於基隆河八堵抽水站例行巡檢時，發現河面出現油污後，立即依應變流程停止抽取原水，並切換至新山水庫供水。環保局隨即到場調查，發現在崇智橋、暖江橋及碇內加油站等周邊有少量油污漂浮，已設置攔油索並持續追查污染來源，至今尚未找到實際污染者。該事件波及基隆仁愛、安樂、信義、七堵、中山等五區約10.5萬戶，以及新北市汐止區4.7萬戶，造成居民用水困擾。

廣告 廣告

台水公司已於11月28日正式向警方報案，盼司法機關儘快查緝肇事者。同時，台水也啟動補償機制，包括水費減免3度；若自行清洗水塔，再減免2度；如委外清洗水塔，則可憑單據申請費用核銷。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

喝珍奶竟吸到「完整小蟑螂」！消費者崩潰反胃 日出茶太：全面消毒

藝術家愚魚「無心柳．有心色」中友展出 義賣作品《食穗》捐公益