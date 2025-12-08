基隆水污染事件 議員要求環保局長馬仲豪下台

（中央社記者王朝鈺基隆8日電）基隆河發生油污染事件，基隆市逾7萬用戶用水受影響，市議員鄭文婷今天要求環保局長馬仲豪下台，馬仲豪則「敬告」鄭文婷盼理性討論。市長謝國樑說，這起事件到目前為止，環保局做得相當不錯。

基隆市議會上午召開臨時會，民進黨市議員鄭文婷提出臨時動議，表示市府未在第一時間盡快因應油污染事件，且稽查結果，發現盛星動力等排放廢水污染水源，而這種情形已存在一段時間，環保局疏於督導，她要求馬仲豪必須下台。

國民黨市議員藍敏煌說，市府第一時間跨部會投入協助，市府是受害者、協助者，他建議議會全力支持市府，要求台水公司負責，要下台的是台水公司處長，不要本末倒置。

馬仲豪答詢，他要「敬告」鄭文婷，尊重鄭文婷的情緒與立場和言論免責權，鄭文婷要他下台也好，離開議場也好，也不是第一次，希望能理性討論。

馬仲豪表示，台水公司11月27日發現油污，直到11月30日才在官網發布說明，請問台水公司的通報機制為何，是否在與市府工務處的LINE群組回報，是否有通報要停水。

馬仲豪說，環保局11月27日上午7時17分收到台水公司通知，八堵抽水站附近有疑似油污染，環保局36分鐘後即上午7時53分抵達現場，督導台水公司設置攔污索，當天也循線往上游一路追查疑似污染源。

馬仲豪說，環保局36分鐘抵達並督導布設攔污索，為何還有如此大面積污染，會不會是台水公司通報機制有點狀況，污染早在之前就出現，台水公司遲至上午7時17分才通報環保局，這個部分他要打上問號。

謝國樑表示，環保局在近3年有許多事可以檢討做得更好，但這次水污染事件「到目前為止我來看做得還是相當不錯」。事件發生後，市府沒有區分是中央或地方的責任與問題，通力合作解決問題，而這次水污染事件相當重要且敏感，市府都與環境部共同決策。

謝國樑說，斷水（停水）與否並非市府能片面決定，斷（停）水、斷（停）電基本上要尊重相關國家級事業單位的判定，市府再做後續宣導，但水公司在事件發生後3天、4天，不要說是斷（停）水，連官網都未公告。

謝國樑說，市府針對受影響7萬1175戶，補助更換濾心、購買包裝水、醫療費及清洗水塔費用，災害準備金1.9億元，預估將支出大部分，這些補助不應由市庫支出，都是因為台水公司針對水源監測、過濾失靈，市府才要支出這筆經費，會保留向台水公司求償這個選項。（編輯：張銘坤）1141208