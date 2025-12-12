基隆水污染元兇曝光！ 將誠公司偷存廢棄物 基檢聲押負責人等5人

基隆自來水遭廢棄物汙染相當嚴重。翻攝謝國樑臉書

基隆市自來水11月27日傳出疑似遭受污染的事件，引發市民恐慌與高度關注。基隆地檢署不敢大意，立即分案偵辦，並火速啟動「檢警環機制」聯合調查，經連日抽絲剝繭與過濾相關事證，專案小組將偵查箭頭指向一家位於基隆河岸附近暖暖區的將誠公司。檢方掌握確切證據，認定該公司涉嫌長期違法貯存及處理廢棄物，嚴重違反《廢棄物清理法》等罪，負責人與4名員工均遭聲請羈押。

全案由主任檢察官黃聖指揮偵辦，會同基隆市警察局刑警大隊、第三分局，以及環境部環境管理署北區管理中心、基隆市環境保護局等單位，於本月10日採取雷霆行動。檢警環人員兵分多路，針對將誠公司、游姓負責人以及4名員工的住家等共5處地點，發動大規模突襲搜索。專案小組總計拘提7人、約談1人到案進行深入訊問。

廣告 廣告

經檢察官漏夜密集偵訊，案情輪廓逐漸清晰。檢方認定，將誠公司游姓負責人及其他員工等共5人，涉嫌違反《廢棄物清理法》第46條、48條等重罪，犯罪嫌疑及情節均極為重大。

基檢指出，這些黑心業者為了牟取暴利，公然違法貯存、處理廢棄物，已對環境造成難以彌補的危害。更嚴重的是，檢方發現游男等5名主要涉案人員，具有高度串供、滅證的風險。

為避免關鍵證據被湮滅，基隆地檢署展現鐵腕，已於11日正式向基隆地方法院聲請羈押禁見。此舉顯示檢方追查到底的決心，誓言將不法業者繩之以法。全案目前仍在擴大偵辦中，未來將持續追究所有環境犯罪的責權



回到原文

更多鏡報報導

福麥資本額1900萬標到5.9億「海掃更」炸藥標案 神人抓包：為軍購增列槍砲輸出業

機電廠狼老闆偷錄女員工床邊私密生活1年半「連剃毛都拍」 WiFi路由器連針孔不連網

直擊「垃圾袋藏貓屍長滿蛆」 殺貓魔提袋棄屍左搖右晃全遭蒐證