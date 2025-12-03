基隆水污染最新進度！基市府：2天內可望恢復正常供水

基隆市政府3日在暖暖區成立前進指揮所，深入調查水污事件，包括基隆市長謝國樑（右）、立法委員林沛祥（左）及台灣自來水公司總經理李丁來（中）等人，都到場了解。（張志康攝）

基隆市11月27日發生自來水受油污污染事件，基隆市政府3日上午在暖暖區成立前進指揮所，將在排除現有隱患後，2天內可望恢復八堵抽水站及基隆河抽水站的正常供水，市府強調將持續追查油污事件的元凶。

基隆市政府3日上午在暖暖區源遠路成立前進指揮所，市長謝國樑表示，經市府現場勘查碇內大排疑似污染的狀況，的確有發現白色泡沫，確認有污染的事實，但初步可以排除與11月27日的油污事件有直接相關，環保局將針對碇內大排污染開出罰單，後續也將持續與中央合作追查元凶。

廣告 廣告

基隆市政府3日在暖暖區成立前進指揮所，市府工務處也進行碇內大排的清理。隨著清理動作進行，水面浮起一層不明油污。（張志康攝）

環保局長馬仲豪表示，2日下午水公司通報碇內大排疑似是這次污染的污染源，環保局經會勘及河道巡檢，並入場稽查，發現大量不明白色液體，環保局將依水污法裁罰。

至於民生用水部分，台灣自來水公司總經理李丁來表示，目前由市府工務處協助清理碇內大排的污泥，待完成清理並經水質檢測後，水公司將恢復下游八堵抽水站及基隆河抽水站的取水作業。另外，水公司也將透過調配供水，在未來10天內，暖暖區的供水將暫時無虞。

立法委員林沛祥表示，基隆自來水遭污染事件，除市府盡力協助提供市民安全的飲用水外，也需要中央單位介入，他認為，基隆河的污染是長期以來的問題，未來會與市府合作，並建請中央通盤檢討後予以改善。

謝國樑強調，事發至今，多個可能的污染都已經進行水質的採檢，但由茲事體大，市府工務處3日將會同環境部派出的人員，持續討論並追查真正的污染元凶。他強調，除盡快恢復民生供水外，市府絕對會讓污染事件真相水落石出。

更多中時新聞網報導

李李仁曝愛犬怪癖 雨天不讓人撐傘

世界盃男籃資格賽》拚到3人犯滿 中華苦戰憾負日

w-inds.收生日驚喜 感受台粉滿滿的愛