基隆水污染災後補助機制 議長童子瑋建議謝國樑：這部分可直接普發現金

基隆河受到油污染，使得基隆市用水有油味；針對水污染事件受災事件，基隆市議長童子瑋今（4）天喊話基隆市長謝國樑，請市府全面檢討災後的補助機制，完整說明方式、減少行政流程、增加補助金額。

市長謝國樑偕同立委林沛祥、自來水公司總經理李丁來前往碇內福安宮前成立前進指揮所並會勘。（圖／翻攝自基隆市政府）

​從11月27日到今天12月4日，已經整整一週了，足足七天的時間。童子瑋說，這七天裡，市民從喝到污水、小孩嘔吐送醫，到連最基本的洗澡、家務都不方便，因為不敢用水，只能苦苦等待水車支援；週末又要擔心托兒所和學校有沒有確實做好清潔。有店家反映營業用的沖泡設備遭到污染，還有許多家庭，為了讓家人安心加裝的濾水器，更換的濾芯反而成為經濟上的負擔。

​童子瑋坦言，這段時間，一直刻意壓抑自己不要做太多批評，避免讓問題過度政治化、升高對立，而是盡可能把心力放在服務協助、協調溝通、整理與公布資訊，只求市府和台水能儘快查明污染源，有足夠時間完成相關清理作業，讓市民早日恢復正常生活。

​直到現在，就算環境部已經和地方合作成立聯合稽查小組，但兩家媒體陸續報導的污染源線索，到頭來都不是造成11/27事件的真正元兇。這麼漫長又反覆的追查過程，已經讓市民感到極度焦躁與不安，也對市府的市政治理能力產生了非常大的不信任感。

​童子瑋說，這場危機本身，就是市民第一重的不滿；而市府的事後，更讓他在第一線聽到許多加倍的民怨，可以說市府的處理，是這次事件的第二場危機。

​童子瑋進一步指出，油污事件從11月27日發生，到12月1日市長才宣布啟動災害準備金；但是補助申請的方式與條件，顯然沒有經過完整的沙盤推演。一下要求民眾要保全各種證據和資料，一下又說只有飲用水、就醫紀錄與水塔清洗可以申請，直到昨天，在面對市民一再追問之後，才勉強擠出濾水器1,000元的補助。

​申請流程也極為不清楚。無論是打電話詢問，還是請媒體去幫忙瞭解，市府幾乎只會回應「請洽里長與區公所」；但市民真的去問了，他們也只能無奈表示還要再向市府確認，同時還得一邊教學市民、一邊協助收集各式表格。這難道不是把原本應由市府負責的說明與溝通責任，全部壓在第一線基層身上嗎？

​童子瑋提到，謝國樑市長最廣為人知的市政作為，就是送給青年Gogoro。當時電動機車在發放時，政策內容與執行方式也是三天兩頭在改，同樣引來許多民怨；但為了貫徹選前政見，就算一台車要補助3萬元、總共要送出24,000台，市府從來沒有手軟過，支持中央普發一萬元時，我們都聽過那種喊「救命錢」的論述。

​然而，如今面對影響全市7萬受災戶的重大民生災害，市民真正在喊救命的時候，行政問題沒有改善，補助卻愈來愈縮手，這樣的標準是什麼？又是在用什麼樣的心態面對市民？

​童子瑋說，要嚴正呼籲市政府，務必將心比心、苦民所苦，不要再以擠牙膏式的方式處理問題。請與中央單位緊密合作，儘速查緝元兇、找出真正的污染源；而在災害補助的配套上，也請務必重新好好檢討申請流程與補助額度。

​童子瑋建議，市府可以做的包括：優先導入電子化申請表單，讓程序更清楚、更方便；確實給予里長和區公所完整且一致的說明資訊；向市民清楚公告補助範圍與填寫範例；對於濾芯更換補助，至少應考慮加倍，以5,000元為目標；甚至可以減少繁瑣的審核機制，改為直接普發現金。

​童子瑋強調，救災視同作戰，請市府嚴正以對、體恤市民，因為唯有真正減輕市民負擔，市府才能重新贏回市民的信任。

