基隆水污染物未除 3天後3.5萬戶恐停水

基隆市近期面臨嚴重供水風險。由於基隆河疑似遭受污染，自來水公司已自11月27日起暫停抽取河水，改以西勢水庫單一供應民生用水。不過，市長謝國樑昨（2日）晚間前往碇內現場勘查後表示，若污染未能及時清除，暖暖區與仁愛區南榮新村等高地地區約3萬5000戶民眾，恐在三日後遭遇預防性停水。

為應對潛在的供水中斷，基隆市政府宣布啟動五項緊急應變措施，包括將於3日上午10時在碇內福安宮前成立前進指揮所，作為污染處理與水情調度的應變中心。此外，市府已向中央請求支援，新北市亦派員協助追查上游污染源，中央與地方協力展開聯防。

自來水公司指出，目前西勢水庫庫容量僅約35萬噸，支撐能力最多為三日。若無法盡快恢復基隆河原水取用，將無法滿足後續民生用水需求。第一區管理處長張子中表示，目前觀察到的污染物仍呈現油狀乳化外觀，持續未消，且尚未確認污染源與排放方式，暫時無法恢復取水。

台水已委託專業清理廠商處理源遠路102巷溝渠內疑似污染物，預計1天半內完成清除與水質檢測。若水質合格，將恢復取水，以緩解西勢水庫壓力。環境部長彭啟明也承諾派遣專家支援，並與水利署合作處理。

針對此次事件，基隆地檢署已展開司法偵辦，由市警局協助查明污染真相。張子中補充，由於管線調度困難，居民應提前儲水備用，以因應可能的停水情形。

立委林沛祥強調，解決污染問題需環境部、經濟部、水利署及地方政府與自來水公司通力合作，務求找出污染源，確保市民用水安全無虞。

