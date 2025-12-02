基隆水污染補償方案出爐 童子瑋提醒所有損失拍照存檔防爭議

照片來源：Gemini AI 圖像生成示意圖

基隆市近日發生民生用水污染事件，市長謝國樑12月1日表示，台水已違反《飲用水管理條例》第11條第1項，市府依法裁處50萬元。同時，市府已動用災害準備金協助補助飲用水、水塔清洗與濾芯汰換等必要支出，減輕市民與校園的影響。基隆市議會議長童子瑋同日於臉書表示，稍早市政府在議會夥伴多方爭取下，已公布補償的初步方案。

「各位市民朋友大家好，這幾天真的辛苦了。」童子瑋問候市民，並提醒大家，準備好因油污事件所造成的各項損失證據，包括水塔清洗、飲用水採購與其他防護措施費用，以及相關油污照片、影片、就醫證明等資料，向里長索取表格填寫後提出申請。

童子瑋表示，目前市府尚未明確列出可補償的完整範圍，未來應會有更詳細的公告，因此建議大家務必將所有資料拍照或保存副本，以免日後發生爭議。

童子瑋呼籲基隆市府，既已動用災害準備金，就應從寬認定，不要設下過多前提或門檻，儘速讓市民朋友領到補貼，回到正常生活。他表示，會持續協助爭取更完整的賠償，也會要求市府儘速查明污染源，給所有受影響的單位與市民一個交代。

另外，由於該案因可能涉及有投放妨害衞生或有害健康物質於供公眾所飲水源，有造成公共危險之虞，基隆市府環保局將會同警察局、台水公司等有關單位積極追查汚染源，一但確認為人為不法造成，將依水汚染防治法及刑法公共危險罪章，函請地檢署依法追究刑責。

