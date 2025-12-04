基隆水污染追查！客運保修廠遭重罰百萬 元凶仍待查

為持續追查基隆河汙染案，基隆市政府4日中午由財政處長謝妙蓮（左2）、工務處長簡翊哲（左3）、環保局長馬仲豪（右2），在前進指揮所共同出面說明汙染案處置情況。（張志康攝）

基隆市11月27日發生自來水遭油污污染事件，追查污染元凶過程中，基隆市政府先後查獲方正倉儲及國光客運保修廠盛星動力公司觸犯水污法，經查不是油污污染元凶，除3日開罰方正倉儲60萬元外，4日依法開罰盛星動力新台幣100萬元。

環保局長馬仲豪表示，環境部與環保局12月1日查獲國光客運保修廠盛星動力公司，未經許可排放洗車廢水，認定違反水污法並依法告發。環保局4日依法裁罰盛星動力新台幣100萬元。馬仲豪強調，環保局與基隆市警局持續勾稽基隆河沿岸可疑的污染行為人，相關資訊都持續提報基隆地檢署調查。

另外，工務處長簡翊哲表示，碇內大排的清淤進度截至4日中午為止，已清出28車，約140立方公尺的污泥。目前正進行浮油的清除工作，預計4日可望完成浮油清理，後續交給台灣自來水公司進行水質監測，若水質沒有問題就可望恢復取水。

台灣自來水公司第一區管理處長張子中表示，一區處持續進行水質檢驗，除依照飲用水的10項水源標準規定外，還會增加臭度等相關標準進行水質監測，若水質滿足相關標準，預計5日可望恢復抽水站取水。

財政處長謝妙蓮表示，受這次水污染事件影響的民眾，若要向市府申請補助，應準備相關證明，如申請人或代理人身分證明文件、房屋所有權證明文件，若為承租人，也應檢附租約及金融帳號存摺影本，與相關的發票、單據等，就近向當地里長、區公所民政課提出申請。相關申請表格及需要的證件，市府4日會在網站公布。

此外，謝妙蓮強調，若民眾打算申請水公司補助清洗水塔的補助，區公所也提供代收服務，但因為要配合水公司政策，因此代收期間為12月16日到明年2月10日止。為避免可能的弊端，謝妙蓮指出，若發現有浮濫開立收據或發票相關情事，市府也會請國稅局加強查核。

