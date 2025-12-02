基隆水污染7萬戶受影響！市府3大補貼方案出爐

基隆近日自來水受污染，影響多區民眾用水。基隆市長謝國樑2日表示，該事件仍在進行中，已動員各局處協助民眾，並公告第一階段水污染相關補助辦法。（徐佑昇攝）

基隆市近日自來水受油污污染，基市環保局1日認定台灣自來水公司違反飲用水管理條例，處以50萬元罰鍰，基隆地檢署則成立專案小組追查。基隆市長謝國樑2日針對因水污染受影響民眾的相關補助申請作業及細節說明，謝國樑強調，該事件仍在進行中，已動員各局處協助民眾。

基市工務處長簡翊哲說明，本次水污染事件的受災範圍為新山給水場所供應區域，經台水及經濟部核定後確認，共計受影響戶數7萬1175戶。受災地區分布於中正、暖暖以外5個行政區，其中安樂及七堵受影響最大。

謝國樑則就災害預備金補助申請作業與受災範圍細節說明，他指出，第一階段補助作業包括購買包裝水補貼、水污染引發身體不適醫療費補助、今年底前完成水塔清洗費用補貼等補助。

基隆近日自來水受污染，影響多區民眾用水。基隆市長謝國樑2日表示，該事件仍在進行中，已動員各局處協助民眾，並公告第一階段水污染相關補助辦法。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

謝國樑說明，民眾於11月27日至12月1日期間因應日常需求所購買的包裝水等、皆可憑實體或電子發票、收據，依實際支出金額申請補助；同期間使用自來水出現身體不適並就醫，可檢附收據及診斷書提出申請醫療費補助；本月31日前完成委外清洗水塔費用，可檢具發票與收據辦理減免、補貼。

基市民政處長呂謦煒說明，受災居民自即日起至12月31日前，可將相關文件送至各里長辦公室或區公所受理申請。

謝國樑強調，此事件仍屬「進行中」，市府會持續蒐集各界意見，滾動檢討相關措施，以提供更完善的協助。他並感謝基隆地檢署已成立專案小組，市府將全力配合司法調查，盡速揪出污染元凶，還給市民乾淨、安全的用水環境。

