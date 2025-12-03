基隆水污染7.1萬戶受影響 市府補助1千元更換濾心

基隆市長謝國樑說：「民眾如果有因水污事件更換濾心者，請大家拍攝淨水器的環境及更新的濾心的照片、收據發票的正本，我們每一個家戶我們會補助1000元，以一次為限。」

新增補助民眾更換濾心，基隆市長謝國樑3日晚間公布，動用災害預備金，補助受影響7萬1175戶市民，受理時間跟跟清洗水塔一樣，12月31日截止。

基隆河受到油污染，導致基隆市用水有油味，基隆市暖暖區碇內，福安宮前的大排水溝旁，大型怪手挖向溝底淤泥，油污馬上浮出，還好吸油棉、攔油索阻擋，沒流向基隆河。市府即時因應，就是因為2日晚間，環保局和台水公司沿河道會勘時，發現油污並巡檢。

基隆市環保局長馬仲豪說明，「2日19時15分我們就在正方倉儲進行巡查，也確實在他的地面上發現了大面積的不明白色液體，在今（3）日早上9點鐘，我們再次到了正方倉儲的現場，確認這一個污染物，確定是從正方倉儲的這個地方所排出。」

環保局表示，正方倉儲污染事實明確，依《水污染法》開罰60萬元；不過謝國樑指出，目前查獲正方倉儲、盛星動力公司，兩間廠商都違反水污染重罰，但都排除是上個月污染水源的元凶。

國光客運基隆暖暖保修廠廠長王阿水說：「當然我不承認啊，因為怎麼可能我們的廢油？我們沒有那種油，我們是引擎卸下來的那個廢油，可以賣錢的，沒有必要把它倒掉。」

業者承認違規，但絕非污染元兇，受基隆市府與議會委託協助調查的環境部表示，確實不認為保修廠是主要污染源，誰是真兇還在查。

環境部水保司簡任技正簡良達表示，「那麼嚴重的水污染情事，元兇另有其人，目前還沒有鎖定。」

再發生油污事件，台水總經理李丁來從台中到現場坐鎮，強調已全面停止取用基隆河原水。暖暖淨水場目前由西勢水庫全量供水，將設法由新山淨水場，調度每天支援約1萬噸水量，目前仰賴西勢水庫供水的暖暖區及仁愛區高地，現階段還可維持約10天的供水穩定。

接下來將進行污染水質檢測，確認沒問題向市府報告，市府也認定合格，就會啟動取水，希望2天之內能夠恢復正常取水。

