基隆水源油污染議員批反應慢半拍 謝國樑：尊重

（中央社記者王朝鈺基隆2日電）基隆河水源近日受到油污染，使得許多基隆市用戶自來水有油味，議員批評市府反應慢半拍，市長謝國樑今天說，這起事件還是現在進行式，市府正在處理問題，尊重議員的質疑。

民進黨基隆市議員張之豪表示，他於27日下午4時接到市民陳情電話，反映家中自來水已數小時有明顯的汽油味，既然環保局當天上午已掌握到水質異常，市府至少有8小時可以發布警示，卻遲未公告。

張之豪指出，市民因飲用疑受污染的水源，出現上吐下瀉、皮膚紅癢、蕁麻疹等症狀就醫，市府有充足時間可提醒市民，卻直到30日事件擴大後才陸續動起來已太晚。

民進黨基隆市議員施偉政說，市府應立即針對全市公立、私立與準公立幼兒園全面檢測水質，並新增與石油污染相關的檢驗項目，完整對外公布檢測結果，讓市民了解目前水質狀況。

國民黨基隆市黨部指出，依照權責劃分，水質應由台灣自來水公司負責，污染源查緝則屬地方職掌，分工非常明確。民進黨刻意混淆視聽，把「髒水」潑向市府，不僅不負責任，更消費市民的健康，讓人難以接受。

謝國樑下午5時許在市府受訪說，這起事件還是現在進行式，不是過去式，市府仍在處理相關問題，環保局及台水公司正邀請他去某個現場勘查，市府將進一步了解情況，並處理善後問題，對於議員的質疑與關心市民，市府都予以尊重。

教育處長徐嬿立表示，11月29日要求台水公司要檢驗全市各級公私立學校水質，台水公司一開始承諾可行，11月30日上午可能發現量能不足，轉而提到目前只能檢測部分受影響區域，教育處收到訊息當下，還是堅持要檢驗全市各級公私立學校的水質，台水公司表達量能有限，現正協商中。

徐嬿立說，台水公司有一套檢測水質版本，檢測項目複雜有各種數值，尊重台水公司對於水質的判斷，如果要新增檢驗項目，要視台水公司對現有檢測項目的解讀，判斷是否有新增檢驗項目的必要性。

台水公司第一區管理處副處長陳昭賢表示，台水公司依照水源水質標準及飲用水水質標準，有不同的檢驗項目，檢驗合格後才會供水。（編輯：方沛清）1141202