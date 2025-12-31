基隆水溝蓋破大洞！女踩空掉進去腿遭割「縫30針」 市府全面巡檢

水溝蓋鏽蝕破一個大洞，女子踩空跌進去，腿縫三十多針。（圖／TVBS）

基隆市基金一路水溝蓋嚴重鏽蝕破損，造成一名44歲林姓女子不慎踩空墜落，小腿遭割傷送醫縫合30餘針。事發當時因天色昏暗，林女在搬運貨物準備做生意時，未能看清地面狀況而發生意外。基隆市府已立即派員全面巡查並改善水溝，同時加強周遭水溝巡檢工作，並表示將協助受傷民眾申請國家賠償，以避免類似事件再次發生。

水溝蓋鏽蝕破一個大洞，女子踩空跌進去，腿縫三十多針。（圖／TVBS）

事故發生於基隆市基金一路，當時林姓女子在晚上7點半準備做生意，正要將貨物搬上車。由於天色昏暗，她無法看清地面狀況，不慎踩在已經鏽蝕破損的水溝蓋上，整個人踩空直接掉進水溝中。水溝蓋破了一個大洞，周圍都是尖尖刺刺的凸起物，導致林女小腿被割傷，鮮血直流，緊急送醫後縫了30幾針。

廣告 廣告

林姓女子的母親表示非常心疼女兒，因為傷口很大，看了相當心疼。林女的丈夫則對此事感到相當誇張，他質疑相關單位應該要定期檢查水溝蓋，卻沒有做到這一點。目前，受損的水溝處已用水桶暫時圍住，以避免其他民眾誤闖發生意外。

對於水溝蓋破損的原因，基隆市府解釋是因為當地多雨，導致水溝蓋容易鏽蝕。基隆市議員吳驊珈指出，目前基隆市的水溝蓋沒有定期汰換的規劃和計畫，都是採用臨時巡檢的方式，發現問題才處理。她強調，這次的情況非常嚴重，已經造成民眾墜落並受重傷。

基隆市工務處河川水利科長陳志宏對此事表示深感抱歉，並說明市府已立即派人進行全面的巡查，同時進行水溝的改善工作。他保證會加強周遭水溝巡檢的工作，並會協助受傷民眾申請國家賠償事宜。市府也承諾將全面巡檢轄區內的水溝設施，避免類似意外再次發生，保障民眾的安全。

更多 TVBS 報導

基隆老翁因憂鬱引「炮」亡？老盟：國家應供長者心理諮詢

驚魂！基隆女踩破老舊水溝蓋 小腿劃傷「皮開肉綻」濺血

路口陷阱！水溝蓋被打開 國中生踩空「掉進洞裡」雙腿受傷

當眾噎死！巴西四寶爸參加吃西瓜大賽喪命 妻目睹全程崩潰

