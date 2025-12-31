基隆水溝蓋鏽蝕！女踩空右腿劃傷、噴血送醫縫30多針 家屬氣炸擬提國賠

記者林俊華、林盈君／基隆報導

近日，基隆市基金一路108-17號附近，一處水溝蓋鏽蝕，當時44歲的林姓女子路過，卻一腳踩空掉進水溝，右腿被鏽蝕的水溝蓋劃傷，長長一條傷口皮開肉綻，鮮血直流，送醫搶救縫了30多針，而附近居民為了避免有人再受傷，急忙將水桶鍋子等器具，將該處水溝蓋圍起來。對此，市府工務處河川水利科長陳志宏表示，已緊急派員巡查，並將該處水溝蓋進行改善，將全力協助傷者申請國家賠償。

基隆水溝蓋鏽蝕，林女踩空右腿遭劃傷，鮮血直流送醫縫30多針。（圖／翻攝畫面）

據了解，事發當天晚間，林女準備將貨物搬上車，疑因天色昏暗，右腳踩空腐蝕的水溝蓋，右腿瞬間遭劃傷，鮮血直流，緊急送往急診室，縫了30多針。林女家屬氣憤表示，水溝蓋鏽成這樣子，真的非常誇張，痛批相關單位未做好檢查，之後會跟律師研議申請國賠。市議員吳驊珈獲報，也怒斥「太扯」，認為基隆長年下雨，導致許多水溝蓋鏽蝕，進而造成民眾受傷，要求市府盡快處理。

基隆水溝蓋鏽蝕，林女踩空右腿遭劃傷，鮮血直流送醫縫30多針。（圖／翻攝畫面）

對此，工務處表示，獲報後已立即派員前往巡查，並勘查及進行改善，針對附近的水溝蓋也逐一檢查，後續市府會全力協助受傷民眾申請國家賠償。另外，工務處也提到，該路段水溝目前有遭佔用情形，造成水溝蓋損壞不易巡檢，對此將依法開單告發，也會加強宣導。

基隆水溝蓋鏽蝕。（圖／翻攝畫面）

