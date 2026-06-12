即時中心／徐子為、黃彥翔報導



去（2025）年底基隆河才發生油汙汙染河道事件，今（12）日傍晚又有民眾發現在碇內吊橋旁的大排，汩汩流出泡沫水，並直接流入基隆河。基隆市府獲報後，立即派出環保局同仁趕往現場布設攔汙索，並採取水樣。並通知台灣自來水公司第一區管理處緊急停抽川流水，改以新山水庫水支應。





基隆市府工務處：水公司已停止抽水 並改由新山水庫供水

12日傍晚，有民眾在暖暖區碇內河邊步道散步時，發現碇內吊橋旁的大排水溝，竟滿滿是泡沫水流淌下來，並一路流至基隆河中。影響所及，大量的泡沫一路沿著基隆河往下游飄，部分已經飄到碇內抽水站。



國民黨籍的議員連恩典及無黨籍議員陳冠羽都接獲民眾反映，趕往現場，並通知市府包括環保局、消防局等相關單位，同時也通報自來水公司，預防性停抽川流水。



環保局表示，已經派員趕往現場採取水樣並在下游設置攔汙索。另外，消防局也派員到現場勘查，現場人員表示，看起來不像是消防泡沫，比較像是洗衣店或洗車場之類偷排廢水。但現場的大排上游一路可以追溯到龍門谷，中間流經碇內街、源遠路一帶，到場時上游已經停止排汙，恐怕很難溯源追查。



另外，自來水公司一區處也在接獲市府通報後，於傍晚6時10分起，停止八堵抽水站抽取川流水的作業，後續市區的供水將由新山水庫支應，暫時不會造成市區民眾用水的問題。



工務處表示，經與自來水公司確認，相關泡沫並未進入抽水站，自來水公司已立即停止抽水作業，並改由新山水庫供水，目前供水情形正常，市民用水不受影響。



工務處強調，後續將持續與環保局、自來水公司等單位保持聯繫，掌握水質狀況及污染來源調查進度，並加強相關監測作業，確保供水安全無虞。

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快新聞／基隆水甘甘？暖暖區碇內河爆「大量泡沫」 市府：停止抽水改用新山水庫供應

12日傍晚，有民眾在暖暖區碇內河邊步道散步時，發現碇內吊橋旁的大排水溝，竟滿滿是泡沫水流淌下來，並一路流至基隆河中。（圖／民視新聞）













原文出處：快新聞／基隆水甘甘？暖暖區碇內河爆「大量泡沫」 市府：停止抽水改用新山水庫供應

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